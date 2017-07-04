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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30283100/
4 июля 2017, 22:10 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Джордж Хилл и Зак Рэндольф заключили контракты с клубом НБА «Сакраменто»

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. Разыгрывающий Джордж Хилл и форвард Зак Рэндольф заключили контракты с клубом НБА «Сакраменто Кингз», сообщает ESPN со ссылкой на источники в лиге.

По информации источника, Хилл подписал трехлетнее соглашение на 57 миллионов долларов, а контракт Рэндольфа рассчитан на два года, за которые он заработает 24 миллиона.

Хилл в прошлом сезоне выступал за «Юту Джаз», в составе которой провел 49 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем по 16,9 очка и делая по 4,2 передачи и 3,4 подбора. Рэндольф провел в «регулярке» 73 игры за «Мемфис Гризлис», а его средняя результативность составила 14,1 очка, 8,2 подбора и 1,7 передачи.

Как отмечает обозреватель официального сайта НБА Дэвид Олдридж в своем аккаунте в Twitter, подписав контракты с Хиллом и Рэндольфом, «Сакраменто» выбыл из борьбы за неограниченно свободного агента Отто Портера, ранее выступавшего за «Вашингтон Уизардз». Основным претендентом на 24-летнего форварда называется «Бруклин Нетс».
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