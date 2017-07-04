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4 июля 2017, 13:47 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Финикс» расстанется с Барбозой

Руководство «Финикс Санз» приняло решение отчислить защитника команды Леандро Барбозу, сообщает ESPN.

За следующий сезон Барбоза должен был получить $ 4 млн.

В минувшем регулярном чемпионате Леандро принял участие в 67 матчах. 34-летний защитник проводил на паркете по 14,4 минуты, набирал по 6,3 очка, собирал по 1,6 подбора, отдавал по 1,2 передачи, а также совершал по 0,5 перехвата и 0,1 блок-шота в среднем за игру.

Барбоза является чемпионом НБА 2015 года. Кроме того, в активе бразильца звание лучшего запасного в сезоне-2006/07.
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