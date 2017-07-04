«Финикс» расстанется с Барбозой

За следующий сезон Барбоза должен был получить $ 4 млн.



В минувшем регулярном чемпионате Леандро принял участие в 67 матчах. 34-летний защитник проводил на паркете по 14,4 минуты, набирал по 6,3 очка, собирал по 1,6 подбора, отдавал по 1,2 передачи, а также совершал по 0,5 перехвата и 0,1 блок-шота в среднем за игру.



Барбоза является чемпионом НБА 2015 года. Кроме того, в активе бразильца звание лучшего запасного в сезоне-2006/07.