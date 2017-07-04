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4 июля 2017, 10:38 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Тэйтум набрал 21 очко и реализовал победный бросок в дебютном матче за «Бостон»

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум в поединке с «Филадельфией Сиксерс» (89:88), который прошёл в рамках Летней лиги НБА в Юте, отметился 21 очком, а также стал автором победного броска.

Джейсон провёл на площадке 33 минуты, набрал 21 очко, собрал 7 подборов, отдал 3 результативные передачи, а также совершил 5 перехватов. 19-летний форвард реализовал 47,1% своих бросков с игры (8 из 17).

Напомним, что Тэйтум был выбран «Бостоном» под 3-м номером на драфте-2017.
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