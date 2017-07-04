Клуб НБА «Финикс» подписал контракт с экс-защитником «Панатинаикоса» Майком Джеймсом
МОСКВА, 4 июл —
Р-Спорт. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» подписал контракт с бывшим защитником греческого «Панатинаикоса» Майком Джеймсом, сообщается на сайте команды НБА.
Американец Джеймс последние пять лет провел в Европе. За греческую команду в сезоне-2016/17 26-летний баскетболист провел в Евролиге 25 матчей, набирая в среднем за игру 13,1 очка и делая 2,2 подбора и 3 передачи.
Еще одним новичком «Санз» стал 20-летний Джош Джексон, выбранный на драфте-2017 под четвертым номером. В прошлом сезоне молодой форвард играл за команду университета Канзаса, набирая в среднем за игру 16,3 очка, 7,4 подбора и 3 передачи.
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