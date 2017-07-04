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4 июля 2017, 10:13 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Фултц набрал 17 очков в дебютной игре за «Филадельфию»

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Маркелл Фултц набрал 17 очков в матче с «Бостон Селтикс», который состоялся в рамках Летней лиги НБА в Юте.

Для Фултца, выбранного под общим первым номером на драфте-2017, эта игра стала дебютной в профессиональной карьере.

19-летний защитник провёл на площадке 22 минуты, собрав коллекцию из 17 очков, 3 блок-шотов, 2 подборов, 1 результативной передачи и 1 перехвата.

Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 89:88.
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