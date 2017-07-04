Фултц набрал 17 очков в дебютной игре за «Филадельфию»

Для Фултца, выбранного под общим первым номером на драфте-2017, эта игра стала дебютной в профессиональной карьере.



19-летний защитник провёл на площадке 22 минуты, собрав коллекцию из 17 очков, 3 блок-шотов, 2 подборов, 1 результативной передачи и 1 перехвата.



Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 89:88.