СМИ: Клуб НБА «Миннесота» начал переговоры с сербским разыгрывающим Теодосичем

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Теодосич с 2011 года выступал за московский ЦСКА, в составе которого стал победителем Евролиги сезона-2015/16, а также шесть раз выиграл Единую лигу ВТБ.

Ранее серб сообщил, что покинет армейскую команду, так как намерен поиграть в США. Главным претендентом на Теодосича назывался «Чикаго», а в начале июля Blicsport, со ссылкой на собственные источники, сообщил, что баскетболист уже 5 июля подпишет с «Буллс» контракт на три или четыре сезона с годовой зарплатой 10−12 миллионов долларов.

О подробностях и результатах переговоров «Миннесоты» и Теодосича не сообщается.