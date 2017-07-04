Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30273054/
4 июля 2017, 8:36 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

СМИ: Клуб НБА «Миннесота» начал переговоры с сербским разыгрывающим Теодосичем

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвс» начал переговоры с сербским разыгрывающим Милошем Теодосичем, сообщает портал Eurohoops.net.

<em>МОСКВА 4 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (<span class=error>НБА</span>) Миннесота Тимбервулвс начал переговоры с сербским разыгрывающим <span class=error>Милошем</span> Теодосичем сообщает портал Eurohoops.net. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теодосич с 2011 года выступал за московский ЦСКА, в составе которого стал победителем Евролиги сезона-2015/16, а также шесть раз выиграл Единую лигу ВТБ.

Ранее серб сообщил, что покинет армейскую команду, так как намерен поиграть в США. Главным претендентом на Теодосича назывался «Чикаго», а в начале июля Blicsport, со ссылкой на собственные источники, сообщил, что баскетболист уже 5 июля подпишет с «Буллс» контракт на три или четыре сезона с годовой зарплатой 10−12 миллионов долларов.

О подробностях и результатах переговоров «Миннесоты» и Теодосича не сообщается.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева