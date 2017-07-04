СМИ: Клуб НБА «Миннесота» начал переговоры с сербским разыгрывающим Теодосичем
МОСКВА, 4 июл —
Р-Спорт. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвс» начал переговоры с сербским разыгрывающим Милошем Теодосичем, сообщает портал Eurohoops.net.
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Теодосич с 2011 года выступал за московский ЦСКА, в составе которого стал победителем Евролиги сезона-2015/16, а также шесть раз выиграл Единую лигу ВТБ.
Ранее серб сообщил, что покинет армейскую команду, так как намерен поиграть в США. Главным претендентом на Теодосича назывался «Чикаго», а в начале июля Blicsport, со ссылкой на собственные источники, сообщил, что баскетболист уже 5 июля подпишет с «Буллс» контракт на три или четыре сезона с годовой зарплатой 10−12 миллионов долларов.
О подробностях и результатах переговоров «Миннесоты» и Теодосича не сообщается.
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