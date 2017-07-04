СМИ: Дюрант согласовал с «Голден Стэйт» двухлетний контракт на $53 млн
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Самый ценный игрок финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2017 года форвард Кевин Дюрант согласовал с «Голден Стэйт» условия нового двухлетнего контракта. Об этом сообщает ESPN.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По данным канала, сумма контракта составит $53 млн. Также в соглашении будет прописана опция ухода игрока на второй год.
Дюрант перешел в «Голден Стэйт» из «Оклахомы» перед стартом прошлого сезона.
В регулярном чемпионате-2016/17 он провел 61 матч, в которых в среднем набирал 25,1 очка и делал 8,2 подбора. В
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter