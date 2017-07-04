СМИ: Дюрант согласовал с «Голден Стэйт» двухлетний контракт на $53 млн

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По данным канала, сумма контракта составит $53 млн. Также в соглашении будет прописана опция ухода игрока на второй год.

Дюрант перешел в «Голден Стэйт» из «Оклахомы» перед стартом прошлого сезона.