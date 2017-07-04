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4 июля 2017, 7:52 | Баскетбол: НБА | ТАСС

СМИ: Дюрант согласовал с «Голден Стэйт» двухлетний контракт на $53 млн

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Самый ценный игрок финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2017 года форвард Кевин Дюрант согласовал с «Голден Стэйт» условия нового двухлетнего контракта. Об этом сообщает ESPN.

Форвард был признан самым ценным игроком финала НБА 2017 года. Увеличить
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По данным канала, сумма контракта составит $53 млн. Также в соглашении будет прописана опция ухода игрока на второй год.

Дюрант перешел в «Голден Стэйт» из «Оклахомы» перед стартом прошлого сезона.

В регулярном чемпионате-2016/17 он провел 61 матч, в которых в среднем набирал 25,1 очка и делал 8,2 подбора. В плей-офф провел 15 игр, в которых в среднем набирал по 28,5 очка и был признан самым ценным игроком финала, где его клуб обыграл «Кливленд» со счетом 4−1 в серии.
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