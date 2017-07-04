Дюрант договорился с «Голден Стэйт» о двухлетнем контракте на $ 53 млн

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В соглашении будет прописана опция игрока на второй год. Ожидается, что Дюрант следующим летом вновь воспользуется этой возможностью и станет неограниченно свободным агентом.