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4 июля 2017, 1:56 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Дюрант договорился с «Голден Стэйт» о двухлетнем контракте на $ 53 млн

«Голден Стэйт Уорриорз» согласовал с форвардом Кевином Дюрантом двухлетний контракт на общую сумму около $ 53 млн, сообщает ESPN.

<span class=error>Голден</span> <span class=error>Стэйт</span> Уорриорз согласовал с форвардом <span class=error>Кевином</span> <span class=error>Дюрантом</span> двухлетний контракт на общую сумму около 53 млн сообщает <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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В соглашении будет прописана опция игрока на второй год. Ожидается, что Дюрант следующим летом вновь воспользуется этой возможностью и станет неограниченно свободным агентом.

В сезоне-2016/17 Дюрант провёл 61 матч в регулярном чемпионате, набирая в среднем за игру 25,1 очка и совершая 8,2 подбора. В плей-офф на его счету 15 матчей со средней статистикой 28,5 очка и 7,8 подбора.
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