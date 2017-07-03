Марадона рассказал Кириленко о будущем Джинобили
Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона на встрече с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко рассказал о планах защитника «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили.
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По словам Марадоны, 39-летний Джинобили проведёт в техасском клубе ещё два сезона. Однако, из слов легендарного футболиста не ясно, останется Джинобили игроком или перейдёт на работу в клубе.
«Мы с Ману очень близки. Об этом ещё не объявлено, но он останется ещё на два года, занимаясь академией. А потом вернётся в Аргентину», — приводит слова Марадоны Clarin.
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