Марадона рассказал Кириленко о будущем Джинобили

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По словам Марадоны, 39-летний Джинобили проведёт в техасском клубе ещё два сезона. Однако, из слов легендарного футболиста не ясно, останется Джинобили игроком или перейдёт на работу в клубе.

«Мы с Ману очень близки. Об этом ещё не объявлено, но он останется ещё на два года, занимаясь академией. А потом вернётся в Аргентину», — приводит слова Марадоны Clarin.