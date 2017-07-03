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3 июля 2017, 22:42 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Марадона рассказал Кириленко о будущем Джинобили

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона на встрече с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко рассказал о планах защитника «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили.

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего <span class=error>Марадона</span> на встрече с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко рассказал о планах защитника Сан-<span class=error>Антонио</span> <span class=error>Спёрс</span> <span class=error>Ману</span> <span class=error>Джинобили</span>. Увеличить
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По словам Марадоны, 39-летний Джинобили проведёт в техасском клубе ещё два сезона. Однако, из слов легендарного футболиста не ясно, останется Джинобили игроком или перейдёт на работу в клубе.

«Мы с Ману очень близки. Об этом ещё не объявлено, но он останется ещё на два года, занимаясь академией. А потом вернётся в Аргентину», — приводит слова Марадоны Clarin.
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