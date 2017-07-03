Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30267400/
3 июля 2017, 15:53 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Сакраменто» предложил Отто Портеру максимальный контракт на $ 106,5 млн

Руководство «Сакраменто» предложило лёгкому форварду Отто Портеру максимальный контракт, сообщает ESPN.

Выступавший в минувшем сезоне за «Вашингтон» Портер с 1 июля стал ограниченно свободным агентом.

Квалификационное предложение «Уизардс» по Портеру составило $ 7,7 млн. В «Кингз» же ему предложили четырёхлетний максимальный контракт на $ 106,5 млн.

Отмечается, что баскетболист пока ещё не принял решения о том, где продолжит свою карьеру, и желает провести переговоры с большим количеством заинтересованных команд.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО