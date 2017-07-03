СМИ: Баскетболист «Никс» Кармело Энтони готов на обмен в «Кливленд» или «Хьюстон»
МОСКВА, 3 июл —
Р-Спорт. Форвард клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони готов отменить пункт в своем контракте о запрете на обмен и перейти в «Кливленд Кавальерс» или «Хьюстон Рокетс», сообщает ESPN.
Энтони выступает за «Никс» с 2011 года. В прошлом сезоне 33-летний баскетболист провел 74 матча в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 22,4 очка и делая по 5,9 подбора и 2,9 передачи за игру.
По данным источника, приоритетным вариантом для Энтони является переход в «Кливленд», в составе которого выступает Леброн Джеймс, но после перехода в «Хьюстон» звездного защитника Криса Пола форвард «Никс» стал рассматривать и вариант с «Рокетс».
Действующий контракт Энтони с «Нью-Йорк Никс» рассчитан еще на два сезона с общей зарплатой 54 миллиона долларов.
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