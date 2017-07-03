СМИ: Баскетболист «Никс» Кармело Энтони готов на обмен в «Кливленд» или «Хьюстон»

Энтони выступает за «Никс» с 2011 года. В прошлом сезоне 33-летний баскетболист провел 74 матча в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 22,4 очка и делая по 5,9 подбора и 2,9 передачи за игру.

По данным источника, приоритетным вариантом для Энтони является переход в «Кливленд», в составе которого выступает Леброн Джеймс, но после перехода в «Хьюстон» звездного защитника Криса Пола форвард «Никс» стал рассматривать и вариант с «Рокетс».

Действующий контракт Энтони с «Нью-Йорк Никс» рассчитан еще на два сезона с общей зарплатой 54 миллиона долларов.