Миллсэп договорился с «Денвером» о трёхлетнем контракте на $ 90 млн
Форвард Пол Миллсэп договорился с «Денвер Наггетс» о подписании трёхлетнего контракта на $ 90 млн, сообщает RealGM.
На третий сезон будет действовать опция клуба.
Ранее к Миллсэпу проявляли интерес «Сакраменто Кингз» и «Финикс Санз».
В минувшем регулярном чемпионате 32-летний форвард принял участие в 69 матчах. Он проводил на паркете по 34,0 минуты, собирая коллекцию из 18,1 очка, 7,7 подбора, 3,7 передачи, 1,3 перехвата и 0,9
Пол выступал за «Атланту Хоукс» с 2013 по 2017 год.
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