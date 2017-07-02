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2 июля 2017, 19:08 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Теодосич станет игроком «Чикаго» 5 июля

По информации Blic, экс-игрок ЦСКА Милош Теодосич договорился с «Чикаго» о заключении контракта.

<nobr>Экс-игрок</nobr> ЦСКА <span class=error>Милош</span> <span class=error>Теодосич</span> договорился с Чикаго о заключении контракта. Увеличить
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Соглашение с 30-летним сербом будет рассчитано на 4 года и 48 миллионов долларов.

Ожидается, что официально о переходе Теодосича будет объявлено 5 июля. Ранее сообщалось, что к разыгрывающему проявляют интерес «Юта», «Сан-Антонио» и «Бруклин».

Теодосич выступал за ЦСКА с 2011 года и вместе с клубом выиграл Евролигу, шесть титулов чемпиона России, трижды входил в первую символическую сборную Евролиги. В нынешнем сезоне на его счету 29 матчей в Евролиге, за которые он в среднем набирал 16,1 очка и делал 6,8 передачи, а также 21 игра в Единой лиге, где его показатели составляли 11,3 очка и 6 передач.
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