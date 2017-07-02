Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30256534/
2 июля 2017, 13:55 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Голден Стэйт», «Оклахома-Сити», «Нью-Орлеан» заинтересованы в услугах Ника Янга

«Голден Стэйт Уорриорз», «Оклахома-Сити Тандер» и «Нью-Орлеан Пеликанс» заинтересованы в услугах атакующего защитника Ника Янга, имеющего статус неограниченно свободного агента, сообщает Los Angeles Daily News.

При этом «Голден Стэйт» может предложить Янгу только минимальный ветеранский контракт, а «Оклахома-Сити» и «Нью-Орлеан» — исключение среднего уровня.

32-летний Янг последние четыре года провёл в «Лос-Анджелес Лейкерс». В минувшем сезоне он набирал по 13,2 очка и совершал по 2,3 подбора за 26 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО