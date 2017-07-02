«Голден Стэйт», «Оклахома-Сити», «Нью-Орлеан» заинтересованы в услугах Ника Янга

При этом «Голден Стэйт» может предложить Янгу только минимальный ветеранский контракт, а «Оклахома-Сити» и «Нью-Орлеан» — исключение среднего уровня.

32-летний Янг последние четыре года провёл в «Лос-Анджелес Лейкерс». В минувшем сезоне он набирал по 13,2 очка и совершал по 2,3 подбора за 26 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате.