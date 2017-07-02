Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30255760/
2 июля 2017, 11:40 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

В услугах Бояна Богдановича заинтересованы «Сакраменто», «Денвер» и «Атланта»

В услугах атакующего защитника «Вашингтон Уизардс» Бояна Богдановича заинтересованы «Сакраменто Кингз», «Денвер Наггетс» и «Атланта Хоукс», сообщает ESPN.

28-летний Богданович получил статус ограниченно свободного агента после того, как «Вашингтон» сделал ему квалификационное предложение на следующий сезон в размере $ 4,7 млн. Это означает, что «Уизардс» смогут заблокировать любые предложения по нему от других организаций, гарантировав аналогичные условия.

Средние показатели 28-летнего Богдановича в минувшем сезоне составили 13,7 очка и 3,4 подбора за 26 минут в регулярном чемпионате и 8,8 очка и 4,3 подбора за 20 минут в плей-офф.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО