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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30255501/
2 июля 2017, 10:56 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Денвер» стал главным претендентом на подписание контракта с Полом Миллсэпом

«Денвер Наггетс» стал главным претендентом на подписание контракта с мощным форвардом Полом Миллсэпом, имеющим статус неограниченно свободного агента, сообщает официальный сайт НБА.

Это произошло после того, как переговоры Миллсэпа с другими заинтересованными в его услугах организациями «Финикс Санс» и «Миннесота Тимбервулвз» зашли в тупик.

В минувшем сезоне 32-летний форвард в составе «Атланта Хоукс» набирал по 18,1 очка, совершал по 7,7 подбора за 34 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 24,3 очка и 9,3 подбора за 37 минут в плей-офф.
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