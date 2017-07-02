Джеймс не принимает активного участия в агитации свободных агентов
Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс не принимает активного участия в агитации свободных агентов за переход в организацию, сообщает ESPN.
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Видимо, что-то случилось...
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Вместо этого он планирует посетить свадьбу разыгрывающего «Финикс Санс» Эрика Бледсо.
В то же время «Кливленд» после расставания с Дэвидом Гриффином остаётся без генерального менеджера. Претендующий на эту должность
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