Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30255420/
2 июля 2017, 10:46 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Джеймс не принимает активного участия в агитации свободных агентов

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс не принимает активного участия в агитации свободных агентов за переход в организацию, сообщает ESPN.

Форвард Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> <span class=error>Леброн</span> Джеймс не принимает активного участия в агитации свободных агентов за переход в организацию сообщает <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вместо этого он планирует посетить свадьбу разыгрывающего «Финикс Санс» Эрика Бледсо.

В то же время «Кливленд» после расставания с Дэвидом Гриффином остаётся без генерального менеджера. Претендующий на эту должность экс-игрок Чонси Биллапс не форсирует переговоры и отвлекается на участие в турнире по баскетболу 3×3. Фактически руководство организацией осуществляют владелец Дэн Гилберт и ассистент генерального менеджера Коби Олтмэн.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО