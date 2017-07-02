«Филадельфия» договорилась с Амиром Джонсоном об однолетнем контракте в $ 11 млн

Последние два года 30-летний Джонсон провёл в «Бостон Селтикс». В минувшем сезоне он набирал по 6,5 очка, совершал по 4,6 подбора за 20 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 2,6 очка и 2,1 подбора за 10 минут в плей-офф.

Ранее «Филадельфия» согласовала однолетний контракт на $ 23 млн с атакующим защитником Джей Джеем Редиком и отказалась продлевать договор с атакующим защитником Джеральдом Хендерсоном.