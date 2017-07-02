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2 июля 2017, 9:57 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Хьюстон» подпишет с Пи Джеем Такером четырёхлетний контракт на $ 32 млн

«Хьюстон Рокетс» подпишет с лёгким форвардом Пи Джеем Такером четырёхлетний контракт на общую сумму $ 32 млн, сообщает Yahoo Sports.

По ходу минувшего сезона 32-летний форвард был обменян из «Финикс Санс» в «Торонто Рэпторс». Он набирал по 6,7 очка и совершал по 5,8 подбора за 28 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по пять очков и 5,7 подбора за 25 минут в плей-офф.

Ранее «Хьюстон» обменял защитников Патрика Беверли и Лу Уильямса и мощных форвардов Монтреза Хэррелла и Сэма Деккера в «Лос-Анджелес Клипперс» на разыгрывающего Криса Пола.
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