«Хьюстон» подпишет с Пи Джеем Такером четырёхлетний контракт на $ 32 млн
«Хьюстон Рокетс» подпишет с лёгким форвардом Пи Джеем Такером четырёхлетний контракт на общую сумму $ 32 млн, сообщает Yahoo Sports.
По ходу минувшего сезона 32-летний форвард был обменян из «Финикс Санс» в «Торонто Рэпторс». Он набирал по 6,7 очка и совершал по 5,8 подбора за 28 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по пять очков и 5,7 подбора за 25 минут в
Ранее «Хьюстон» обменял защитников Патрика Беверли и Лу Уильямса и мощных форвардов Монтреза Хэррелла и Сэма Деккера в «Лос-Анджелес Клипперс» на разыгрывающего Криса Пола.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter