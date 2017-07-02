«Хьюстон» подпишет с Пи Джеем Такером четырёхлетний контракт на $ 32 млн

По ходу минувшего сезона 32-летний форвард был обменян из «Финикс Санс» в «Торонто Рэпторс». Он набирал по 6,7 очка и совершал по 5,8 подбора за 28 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по пять очков и 5,7 подбора за 25 минут в плей-офф.

Ранее «Хьюстон» обменял защитников Патрика Беверли и Лу Уильямса и мощных форвардов Монтреза Хэррелла и Сэма Деккера в «Лос-Анджелес Клипперс» на разыгрывающего Криса Пола.