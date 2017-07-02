«Кливленд» согласовал с Кальдероном однолетний контракт на $ 2,3 млн

По новому коллективному соглашению зарплата игрока составит $ 2,3 млн. Кальдерон призван стать резервистом для основного разыгрывающего Кайри Ирвинга. Таким образом, «Кливленд» вряд ли будет продлевать сотрудничество с Дероном Уильямсом.

В минувшем сезоне 35-летний защитник выступал « Лос-Анджелес Лейкерс и «Атланта Хоукс», набирая по 3,4 очка и отдавая по 2,1 передачи за 13 минут в среднем за матч в регулярном чемпионате и записывая в актив по 4,3 очка и 2,2 передачи за 13 минут в плей-офф.