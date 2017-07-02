«Кливленд» согласовал с Кальдероном однолетний контракт на $ 2,3 млн
«Кливленд Кавальерс» согласовал с разыгрывающим Хосе Кальдероном однолетний ветеранский контракт на условиях ветеранского минимума, сообщает ESPN.
По новому коллективному соглашению зарплата игрока составит $ 2,3 млн. Кальдерон призван стать резервистом для основного разыгрывающего Кайри Ирвинга. Таким образом, «Кливленд» вряд ли будет продлевать сотрудничество с Дероном Уильямсом.
В минувшем сезоне 35-летний защитник выступал «
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