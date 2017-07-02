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2 июля 2017, 9:57 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Кливленд» согласовал с Кальдероном однолетний контракт на $ 2,3 млн

«Кливленд Кавальерс» согласовал с разыгрывающим Хосе Кальдероном однолетний ветеранский контракт на условиях ветеранского минимума, сообщает ESPN.

По новому коллективному соглашению зарплата игрока составит $ 2,3 млн. Кальдерон призван стать резервистом для основного разыгрывающего Кайри Ирвинга. Таким образом, «Кливленд» вряд ли будет продлевать сотрудничество с Дероном Уильямсом.

В минувшем сезоне 35-летний защитник выступал «Лос-Анджелес Лейкерс и «Атланта Хоукс», набирая по 3,4 очка и отдавая по 2,1 передачи за 13 минут в среднем за матч в регулярном чемпионате и записывая в актив по 4,3 очка и 2,2 передачи за 13 минут в плей-офф.
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