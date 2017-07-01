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1 июля 2017, 19:20 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

НБА повысила потолок зарплат до 99 миллионов долларов

НБА на своем официальном сайте объявила о повышении потолка зарплат в сезоне-2017/18 до 99,093 миллиона долларов.

<span class=error>НБА</span> на своем официальном сайте объявила о повышении потолка зарплат в сезоне-2017/18 до 99093 миллиона долларов. Увеличить
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При этот налог на роскошь составит 119,266 миллиона.

Отметим, что решение о размере потолка и налога вступило в силу сегодня. Теперь клубы могут начать вести переговоры со свободными агентами. Таким образом, минимальный размер зарплатной ведомости любого клуба установлен на уровне 90 процентов от потолка, он равен примерно 89 миллионам.

Напомним, что в сезоне-2016/17 потолок зарплат был равен 94 миллионам долларов.
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