НБА повысила потолок зарплат до 99 миллионов долларов

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При этот налог на роскошь составит 119,266 миллиона.

Отметим, что решение о размере потолка и налога вступило в силу сегодня. Теперь клубы могут начать вести переговоры со свободными агентами. Таким образом, минимальный размер зарплатной ведомости любого клуба установлен на уровне 90 процентов от потолка, он равен примерно 89 миллионам.

Напомним, что в сезоне-2016/17 потолок зарплат был равен 94 миллионам долларов.