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1 июля 2017, 14:52 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Гриффин подпишет 5-летний контракт с «Клипперс» на 173 млн долларов

МОСКВА, 1 июл — Р-Спорт. Баскетболист «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйк Гриффин подпишет новый контракт с клубом на пять лет на сумму 173 миллиона долларов, сообщает ESPN.

Баскетболист Лос-Анджелес <span class=error>Клипперс</span> <span class=error>Блэйк</span> <span class=error>Гриффин</span> подпишет новый контракт с клубом на пять лет на сумму 173 миллиона долларов сообщает <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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Гриффин был выбран «Клипперс» на драфте 2009 года под первым номером.

В минувшем сезоне 28-летний баскетболист в среднем за игру регулярного чемпионата набирал 21,6 очка, делал 8,1 подбора и 4,9 передачи, в плей-офф его показатели составляли — 20,3 очка, 6 подборов и 2,3 передачи.
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