Гриффин подпишет 5-летний контракт с «Клипперс» на 173 млн долларов
МОСКВА, 1 июл —
Р-Спорт. Баскетболист «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйк Гриффин подпишет новый контракт с клубом на пять лет на сумму 173 миллиона долларов, сообщает ESPN.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Гриффин был выбран «Клипперс» на драфте 2009 года под первым номером.
В минувшем сезоне 28-летний баскетболист в среднем за игру регулярного чемпионата набирал 21,6 очка, делал 8,1 подбора и 4,9 передачи, в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter