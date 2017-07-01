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1 июля 2017, 9:19 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

СМИ: Карри договорился с «Уорриорз» о рекордном в истории НБА контракте

МОСКВА, 1 июл — Р-Спорт. Двукратный чемпион НБА защитник Стефен Карри договорился с «Голден Стэйт Уорриорз» о подписании рекордного контракта в истории ассоциации, сообщает Yahoo! Sports.

Двукратный чемпион НБА защитник Стефен Карри договорился с Голден Стэйт Уорриорз о подписании рекордного контракта в истории ассоциации сообщает Yahoo! Sports. Увеличить
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Карри, дважды признававшийся самым ценным игроком сезона, подпишет с действующим чемпионом НБА «Голден Стэйт» пятилетний контракт на 201 миллион долларов.

Четырехкратный участник Матча звезд НБА Карри выступает за «Уорриорз» с 2009 года. В прошедшем сезоне 29-летний баскетболист в среднем за игру в регулярном чемпионате набирал 25,3 очка, делал 6,6 передачи и 4,5 подбора, в плей-офф его средние показатели составляли — 28,1 очка, 6,2 передачи и 4,9 подбора.
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