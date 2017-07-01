СМИ: «Индиана» обменяла Пола Джорджа в «Оклахому»
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома» выменял у «Индианы» форварда Пола Джорджа. Об этом сообщает телеканал ESPN.
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По данным канала, в «Индиану» отправятся защитник Виктор Оладипо и центровой Домантас Сабонис. Дополнительные опции сделки пока неизвестны.
«Индиана» выбрала Джорджа на драфте 2010 года под 10-м номером. 27-летний форвард в сезоне-2016/17 набирал в среднем 23,7 очка, делал 6,6 подбора и 3,3 передачи. Четыре раза он принимал участие в Матчах всех звезд НБА. В составе сборной США является олимпийским чемпионом 2016 года. За «Оклахому» выступает самый ценный игрок прошедшего сезона разыгрывающий Расселл Уэстбрук.
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