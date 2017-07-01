Клубы НБА «Миннесота» и «Юта» договорились о переходе Рубио в «Джаз»

В обмен «Юта» передаст «Миннесоте» право выбора в первом раунде драфта-2018. Этот переход означает конец совместного существования «Юты» и разыгрывающего Джорджа Хилла, который станет свободным агентом, говорится в материале издания.

Рубио в минувшем сезоне принял участие в 75 матчах, в среднем набирал 11,1 очка за игру, делал 4,1 подбора и 9,1 передачи.