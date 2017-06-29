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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30234748/
29 июня 2017, 22:02 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Майки Стивена Карри и Леброна Джеймса остаются самыми продаваемыми в НБА

Согласно данным магазина NBAStore.com, майки разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри остаются самыми продаваемыми среди игроков НБА. Второе место продолжает удерживать форвард «Кливленд Кавальерс» — Леброн Джеймс. Тройку лидеров замыкает Кевин Дюрант.

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Четвёртое место за новоиспечённым MVP регулярного чемпионата, разыгрывающим «Оклахома-Сити Тандер» Расселом Уэстбруком. Топ-5 замыкает защитник «Кливленда» Кайри Ирвинг.

Отметим, что по сравнению с апрелем 2017 года в лидирующей пятёрке изменений нет. В то же время из топ-10 выпали Джимми Батлер и Кристапс Порзингис.

Среди клубов наибольшей популярностью у фанатов пользуются майки «Голден Стэйт Уорриорз», «Кливленд Кавальерс», «Чикаго Буллз», «Бостон Селтикс» и «Сан-Антонио Спёрс». Добавим, что «Бостон» совершил наибольший прогресс в рейтинге, поднявшись с восьмого места на четвёртое.
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