Майки Стивена Карри и Леброна Джеймса остаются самыми продаваемыми в НБА

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Четвёртое место за новоиспечённым MVP регулярного чемпионата, разыгрывающим «Оклахома-Сити Тандер» Расселом Уэстбруком. Топ-5 замыкает защитник «Кливленда» Кайри Ирвинг.

Отметим, что по сравнению с апрелем 2017 года в лидирующей пятёрке изменений нет. В то же время из топ-10 выпали Джимми Батлер и Кристапс Порзингис.

Среди клубов наибольшей популярностью у фанатов пользуются майки «Голден Стэйт Уорриорз», «Кливленд Кавальерс», «Чикаго Буллз», «Бостон Селтикс» и «Сан-Антонио Спёрс». Добавим, что «Бостон» совершил наибольший прогресс в рейтинге, поднявшись с восьмого места на четвёртое.