Комплекс «Голден Стэйт». Крис Пол сбежал в «Хьюстон»

Последний сезон в НБА показался вам скучным? Концовка плей-офф разочаровала своей предсказуемостью? Не переживайте, межсезонье все компенсирует!

За последние пару недель СМИ и инсайдеры устроили настоящий снегопад из слухов разной степени важности. И если некоторым из них, наверное, никогда не предстоит сбыться, в других случаях события стали развиваться с космической скоростью.

О том, что к Крису Полу проявляет интерес сразу несколько клубов, впервые сообщили еще весной. Чуть позже появилась информация о том, что защитник «Клипперс» действительно готов рассмотреть другие варианты. В массовом сознании фаворитом в борьбе за одного из лучших разыгрывающих лиги очень быстро стал «Сан-Антонио». После чего слухи поутихли, что было по-своему логично, ведь «Спэрз» требовалось время, чтобы разгрузить платежку.

ОБМЕН.

Тем неожиданней стала вчерашняя новость Адриана Войнаровски о том, что Пол был обменян в «Хьюстон». Знаменитый инсайдер сбросил еще одну бомбу, которая грозит изменить пейзаж лиги на несколько лет вперед. Как это вообще стало возможным? Ведь по последней информации 32-летний ветеран намеревался воспользоваться опцией и стать свободным агентом уже этим летом.

Как оказалось, Пол специально согласился продлить контракт на следующий год, чтобы сделка состоялась. Взамен «Клипперс» получат защитников Патрика Беверли, Деандре Лиггинса, Лу Уильямса, Даррана Хиллиарда, форвардов Сэма Деккера, Мотреза Харрелла, Кайла Вилтьера и пик первого раунда драфта-2018, защищенный в топ-3, и некоторую сумму денег.

По сути, действительно имеют значение фигуры Беверли, Уильямса, Деккера и Харрелла, остальное — это истекающие контракты, по-быстрому выкупленные техасцами у других команд. Зачем? Здесь включается искусство махинаций с потолком зарплат. Скинув негарантированные контракты, «Хьюстон» получил среднее исключение в размере 8,4 миллиона долларов и малое исключение на 2,3 миллиона. Генеральный менеджер клуба Дерил Мори уже отметил, что может получить еще одно исключение на 11 миллионов. «Рокитс» в буквальном смысле заставляют деньги работать на себя.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/iEd8fCgwMJU?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В общем, выгода техасцев очевидна. Но когда главный тренер «Клипперс» Док Риверс говорит, что доволен тем, что получила его команда взамен, он тоже не лукавит. Впрочем, вряд ли это заслуга самого Риверса. В сделке угадывается подчерк нового советника президента команды из Лос-Анджелеса Джерри Уэста. В отличие от Риверса он всегда считал, что лучше работать с молодежью, чем с сошедшими с орбиты ветеранами. «Клипперс» получили сразу двух перспективных игроков (Деккер и Харрелл), элитного защитника, способного стать лидером раздевалки (Беверли), и снайпера, который может на первое время закрыть возможные проблемы в атаке (Уильямс). Не говоря уже о драфт-пике и почти 70 миллионах долларов свободного места под потолком. Неплохая выручка в обмене игрока, который все равно собирался уходить, не так ли?

Теперь калифорнийцы бросят все силы на то, чтобы переподписать Блэйка Гриффина, от которого зависит и судьба Деандре Джордана. Но даже если в итоге «Клипперс» потеряют всех своих лидеров, это не должно стать поводом для большого расстройства. Перестройка может получиться болезненной, но все лучше того болота, в которое команда превратилась в последние годы под управлением Риверса.

МЯЧ ВСЕГО ОДИН.

Именно так звучит главный аргумент всех скептиков этого обмена. Харден владел мячом в среднем 8,9 минуты за игру и лидировал в лиге по этому показателю в прошлом сезоне. Цифра Пола не намного меньше — 7,2 минуты. Насколько вообще возможно совместить их в одной команде?

Сразу после сделки появилось сразу несколько сообщений о том, что Харден очень хотел видеть Пола в «Хьюстоне» и даже участвовал в переговорах. В то же время экс-игрок «Клипперс» пошел навстречу техасцам и согласился уменьшить бонус, который полагался ему в случае обмена, отказавшись от трех миллионов долларов. И это важнейший фактор. Не стоит недооценивать желание двух звезд играть вместе. Это, как минимум, значит, что они знают, что делают, и готовы поступиться личными интересами.

Кроме того, у данной дилеммы есть простое решение — Харден и Пол вовсе не обязаны все время находиться вместе на площадке. Главный тренер «Ракет» Майк Д’Антони — общепризнанный мастер ротации. Он и в прошлом сезоне не стеснялся усаживать Хардена на лавку, распределяя в эти минуты его обязанности между Беверли и Эриком Гордоном. Теперь же техасцы могут без проблем предоставлять отдых своим лидерам, зная, что даже в отсутствие одного из них атака команды не начнет буксовать, ведь на паркете все равно будет находиться один топовый плеймейкер.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vLotEyR6QVc?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

С точки зрения атакующей игры «Хьюстон» однозначно станет сильнее. И Харден, и Пол могут создавать моменты как для самих себя, так и для партнеров. Они могут забивать с ведения, в быстрых прорывах, в «клатче», а задача справляться с пик-н-роллами Пола, когда на другой стороне площадки находится Харден, станет настоящей головной болью для оппонентов. Оборона? Беверли — элитный защитник, но не будем забывать, что Пол (в седьмой раз за карьеру) вошел в первую защитную пятерку по итогам прошлого сезона. Да и с каких пор Д'Антони волнует оборона, для него лучшей защитой навсегда останется нападение.

Кроме того, не будем забывать, насколько хорошо оба лидера «Рокитс» бросают трехочковые. А ведь именно «трешки» были краеугольным камнем игры техасцев при Д’Антони. Теперь представьте, сколько свободного пространства получат их лидеры, когда на паркете будут одновременно находиться, например, Пол, Харден, Гордон и Ариза, растягивая оборону противника. Полу даже не снилось подобное в «Клипперс», где у него на пути постоянно маячили в «краске» фигуры Деандре Джордана и еще кого-нибудь из «больших», зато почти не было никакой помощи на периметре.

Да, звездам «Хьюстона» потребуется время на притирку. Возможно, возникнут какие-то мелкие конфликты, учитывая, что каждый из них обладает непростым характером. Но это естественный процесс. И не будем забывать, насколько Харден был хорош в игре без мяча на протяжении большей части своей карьеры. Лишь в прошлом сезоне он по-настоящему доминировал в этом компоненте. Но маловероятно, что «Борода» будет сожалеть о том, что ему придется поделиться мячом и частью ответственности с кем-то другим. Тем более что он и сам наверняка понимает, какие бонусы это принесет лично для него, снижая давление и позволяя сохранить силы — физически и психологически, — что снижает шансы на повторение провала, случившегося с Харденом в шестом матче серии с «Сан-Антонио» в этом плей-офф.

ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ.

Помнится, когда стали известны условия нового коллективного соглашения, все в один голос писали о том, что эпоха громких переходов прошла. Финансовые преимущества для суперзвезд от продления контракта со своей командой были слишком ощутимы. Но обмен Пола показал, что все это фикция. Воспользовавшись опцией, разыгрывающий сохранил за собой право получить максимальный пятилетний контракт на 205 миллионов (тот самый, который он себе и выторговал, будучи главой профсоюза игроков) следующим летом. И это в славном штате Техас, где подоходный налог равен нулю!

Пол получил все, что хотел: деньги, команду, которая действительно будет бороться за титул (а не только на бумаге, как это было с «Клипперс»), игровую систему, которая способна максимально раскрыть его атакующий потенциал. «Хьюстон» приобрел в этом обмене одного из лучших игроков НБА, причем команде пришлось расстаться лишь с несколькими ролевиками, да одним драфт-пиком. Но это еще не конец, и вот почему.

Помимо объективной причины («Рокитс» прямо сейчас банально не хватает глубины состава, ведь на контрактах у клуба всего девять игроков, двое из которых новички, выбранные на последнем драфте, а Чинану Онуаку почти не играл в прошлом сезоне; к тому же никуда не исчезла проблема передней линии — из настоящих «больших» у техасцев остался только Клинт Капела, да Нене, с которым все-таки собираются продлить соглашение) есть еще и субъективная. Триумф «Голден Стэйт» в прошлом сезоне стал очень большим раздражителем для многих в этой лиге. Еще по ходу финала появились сообщения от инсайдеров, что многие звезды начали всерьез обсуждать возможность объединения в одной команде. Соблазн остановить оклендцев очень велик. К тому же сами «Уорриорз» своим примером показали, что через создание суперкоманды можно добиться успеха.

«Воины» запустили новый тренд, который Дерил Мори очень метко охарактеризовал «гонкой вооружений». Теперь командам мало одной звезды в составе, они будут пытаться наращивать свой потенциал, и «Хьюстон» здесь не исключение. Уже появились слухи об интересе техасцев к Кармело Энтони (если он выкупит свой контракт с «Никс») и Полу Джорджу. Пока не очень понятно, что «Рокитс» могут предложить за форварда «Индианы», но Мори уже сказал, что у него остался туз в рукаве, и нет никаких причин ему не верить.

Да, быстрый переход Пола лишил лето одной из интриг, но ведь она была далеко не единственной. Где окажется Пол Джордж? Останется ли Кармело в «Нью-Йорке»? Кого подпишет «Бостон»? Усилится ли «Кливленд»? Где окажутся Гордон Хэйворд и Блэйк Гриффин? Что замыслили Грегг Попович и Пэт Райли?

Пристегните ремни, это будет безумное межсезонье.