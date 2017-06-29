Дж. Уильямс пропустит 6−8 месяцев из-за травмы колена, полученной в лиге BIG3

Экс-игрок НБА будет вынужден пропустить от 6 до 8 месяцев.



Уильямс был выбран «Сакраменто Кингз» под 7-м номером на драфте-1998. Защитник провёл в лиге 13 сезонов. В 2006 году Джейсон стал чемпионом НБА.



Отметим, что в первых матчах BIG3 травму ноги также получил другой бывший игрок сильнейшей баскетбольной лиги мира Кори Маггетти. Форвард уже перенёс операцию, однако сроки восстановления не называются.