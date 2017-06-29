Возвращение великого комбинатора. Мори потряс НБА обменом Пола
Феноменальная изобретательность и нестандартные ходы генерального менеджера позволили «Хьюстону» выиграть борьбу за Криса Пола.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Межсезонье-2017 обещает стать хорошей разминкой перед очередным «летом Леброна». Тон ему уже задал первый громкий обмен, в результате которого Крис Пол переехал из Калифорнии в Техас. Сам по себе переход звёздного разыгрывающего трудно назвать громом среди ясного неба. Он не скрывал твёрдого намерения выйти этим летом на рынок свободных агентов, а заранее запланированные встречи с рядом организаций красноречиво говорили о том, что новый контракт с «Клипперс» не является для него приоритетом. Такое решение несложно понять, памятуя о том, что за шесть лет в
Однако многие эксперты склонялись к тому, что Пола в июле подпишет «Сан-Антонио», который подходил игроку по стилю и при.н в «Хьюстон» стал настоящей сенсацией даже не потому, что эта организация не считалась главным фаворитом гонки за разыгрывающего. Дело в том, что вплоть до самого последнего момента у «Рокетс» попросту не было легальной возможности осуществить такую сделку, не нарушая правил НБА. И здесь на авансцену вышел человек, который последнее время больше находился в тени — генеральный менеджер техасцев Дэрил Мори.
Великий комбинатор
О том, что именно Мори является автором как предыдущей версии «Хьюстона» со звёздным дуэтом
В данном случае, большинство специалистов и болельщиков считало практически свершившимся событием отказ Криса от возможности автоматически продлить контракт на следующий сезон и его выход на рынок свободных агентов. А вот на нём подписать разыгрывающего «Рокетс» было бы очень сложно
Дэрил и не стал пытаться, а сыграл на опережение, предложив «Клипперс» и их защитнику нестандартный, но весьма выгодный сценарий. Вместо того, чтобы отклонить продление контракта, Пол принял его, и таким образом стал доступен для обмена. Причем этот ход имел преимущества для всех сторон. Организация Стива Балмера теперь располагала правом получить хоть
Однако и этого было ещё недостаточно. В распоряжении «Хьюстона» просто не находилось достаточно активов, чтобы провернуть хоть примерно равноценный с точки зрения размеров зарплат участвующих баскетболистов обмен, как того требуют правила ассоциации. Ведь
Последнюю лепту в легализацию сделки внёс сам Пол. По действующему договору он имел право получить бонус в $ 3,6 млн в случае обмена. Причём фактически выплатить его должна была организация, в которую он переходит. Но у «Хьюстона» уже не было никакой возможности включить в сделку сумму, большую, чем $ 660 тыс. И тогда Крис просто отказался от полагавшихся ему $ 3 млн. Впрочем, искать тут благородство и самопожертвование вряд ли стоит. Те самые права Бёрда с лихвой компенсируют ему эту потерю.
Всем спасибо, все довольны
Сделки выгодные для всех участвующих сторон — не такая уж редкость для НБА. И теперь их список пополнился ещё одной. Действительно, о выгоде «Рокетс» можно даже не говорить. Пусть скептики и начали твердить, что Пол со своей склонностью к позиционному нападению не впишется в стиль новой команды, а попытки поделить мяч с Джеймсом Харденом приведут к разладу на площадке.
Д’Антони уже доказал, что в своём деле не уступает в изобретательности Мори, и нестандартными задачами его не испугать. Тем более, что Крис всегда неплохо действовал в паре со вторым номинальным разыгрывающим, а Харден до «Хьюстона» вообще играл в одной команде с Расселлом Уэстбруком. Отныне баскетболистам задней линии соперников будет уже недостаточно в защите ориентироваться только на дугу и «краску», где опасен Борода. Ведь теперь им придётся одновременно иметь дело и с Полом, обладающим поставленным средним броском. И на своей половине в распоряжении команды всё так же будет член первой оборонительной сборной сезона. А времени на паркете Крис станет проводить даже больше, чем Беверли. Кроме того, имея в распоряжении двух суперзвёзд, Мори будет легче уговорить перейти третью, которой может стать, например, Пол Джордж.
«Клипперс» тоже остаться довольными. Ведь в ином случае Пол ушёл бы от них за бесплатно. А теперь организация располагает хотя бы Беверли и Уильямсом, чтобы переждать сезон, а следующим летом начать глобальную перестройку, с Гриффином или без него. Тем более, что такие игроки, как Патрик нужны всем, особенно с зарплатой $ 5 млн.
Наконец, не о чем жалеть и самому Полу. Он получит возможность отправиться в поход за титулом в новом окружении и попутно подумать о своём будущем в долгосрочной перспективе. Здесь у защитника есть сразу несколько вариантов. В случае полного провала затеи с «Рокетс» и Харденом, он следующим летом всё так же может стать свободным агентом. Уже по ходу сезона Крис получит право продлить контракт с «Хьюстоном» на четыре года за $ 150 млн или после его окончания подписать более выгодный пятилетний договор на $ 205 млн.
И тут многое будет зависеть от того, удастся ли Мори в ближайшее время провернуть ещё одну впечатляющую комбинацию. Продолжаем следить за ситуацией. Скучно точно не будет.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter