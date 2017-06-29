Возвращение великого комбинатора. Мори потряс НБА обменом Пола

Межсезонье-2017 обещает стать хорошей разминкой перед очередным «летом Леброна». Тон ему уже задал первый громкий обмен, в результате которого Крис Пол переехал из Калифорнии в Техас. Сам по себе переход звёздного разыгрывающего трудно назвать громом среди ясного неба. Он не скрывал твёрдого намерения выйти этим летом на рынок свободных агентов, а заранее запланированные встречи с рядом организаций красноречиво говорили о том, что новый контракт с «Клипперс» не является для него приоритетом. Такое решение несложно понять, памятуя о том, что за шесть лет в Лос-Анджелесе Крис с командой, в которой среди его партнёров были ещё две звезды, ни разу не смогли добраться даже до финала конференции. И это при том, что последние три года пути «Клипперс» в плей-офф ни разу не пересекались с доминирующим «Голден Стэйт».

Однако многие эксперты склонялись к тому, что Пола в июле подпишет «Сан-Антонио», который подходил игроку по стилю и при.н в «Хьюстон» стал настоящей сенсацией даже не потому, что эта организация не считалась главным фаворитом гонки за разыгрывающего. Дело в том, что вплоть до самого последнего момента у «Рокетс» попросту не было легальной возможности осуществить такую сделку, не нарушая правил НБА. И здесь на авансцену вышел человек, который последнее время больше находился в тени — генеральный менеджер техасцев Дэрил Мори.

Великий комбинатор

О том, что именно Мори является автором как предыдущей версии «Хьюстона» со звёздным дуэтом Харден-Ховард, так и нынешней остроатакующей команды Майка Д’Антони многие уже подзабыли и лишь привычно посмеивались над непоколебимой верой функционера в магию чисел баскетбольной статистики. Однако, организовав обмен Пола, Дэрил напомнил всем, что чемпионские команды начинаются не с игроков и даже не с тренеров. Пусть Боб Майерс и предпочитает скромно молчать об этом.



В данном случае, большинство специалистов и болельщиков считало практически свершившимся событием отказ Криса от возможности автоматически продлить контракт на следующий сезон и его выход на рынок свободных агентов. А вот на нём подписать разыгрывающего «Рокетс» было бы очень сложно из-за отсутствия свободных средств в платёжной ведомости. Чтобы иметь хотя бы теоретическую возможность претендовать на Пола в июле, Мори нужно было сначала избавиться от Райана Андерсона, а также Лу Уильямса или Патрика Беверли, не получив почти ничего взамен. Осуществить такое в короткие сроки было бы нереально даже для гения.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BV5fKMcBIyE/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">OFFICIAL: Rockets acquire 9-time NBA All-Star @cp3! ➡️ Trade details at Rockets.com</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Houston Rockets (@houstonrockets) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-28T21:24:30+00:00">Июн 28 2017 в 2:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Дэрил и не стал пытаться, а сыграл на опережение, предложив «Клипперс» и их защитнику нестандартный, но весьма выгодный сценарий. Вместо того, чтобы отклонить продление контракта, Пол принял его, и таким образом стал доступен для обмена. Причем этот ход имел преимущества для всех сторон. Организация Стива Балмера теперь располагала правом получить хоть что-то за уходящего игрока, а сам Крис забирал с собой на новое место права Бёрда, которые в его случае стоят десятки миллионов долларов.

Однако и этого было ещё недостаточно. В распоряжении «Хьюстона» просто не находилось достаточно активов, чтобы провернуть хоть примерно равноценный с точки зрения размеров зарплат участвующих баскетболистов обмен, как того требуют правила ассоциации. Ведь по-прежнему рассчитывающим удержать хотя бы Блэйка Гриффина «Клипперс» Райан Андерсон с его $ 60 млн зарплаты за следующие три года был совершенно без надобности. А контрактов Патрика Беверли, Лу Уильямса, Сэма Деккера, Монтреза Хэррелла и Кайла Уилтье не хватало, чтобы выйти на нужную цифру. И тогда Мори начал срочно скупать по всей лиге негарантированные на следующий сезон соглашения глубоких резервистов. Организации-партнёры по таким сделкам были не против избавиться от в общем-то бесполезных игроков в обмен на живые деньги. И буквально за несколько часов состав «Рокетс» пополнился Деандре Лиггинсом, Тимом Куотермэном, Райаном Келли, Шоном Лонгом и Дарруном Хиллиардом. Лиггинс и Хиллиард, чьи суммарные зарплаты (которые не нужно будет платить) составили $ 2,6 млн, в итоге и проследовали в Лос-Анджелес. А остальные баскетболисты остались в стратегическом финансовом резерве для подписания ещё одной суперзвезды.



Последнюю лепту в легализацию сделки внёс сам Пол. По действующему договору он имел право получить бонус в $ 3,6 млн в случае обмена. Причём фактически выплатить его должна была организация, в которую он переходит. Но у «Хьюстона» уже не было никакой возможности включить в сделку сумму, большую, чем $ 660 тыс. И тогда Крис просто отказался от полагавшихся ему $ 3 млн. Впрочем, искать тут благородство и самопожертвование вряд ли стоит. Те самые права Бёрда с лихвой компенсируют ему эту потерю.

Всем спасибо, все довольны

Сделки выгодные для всех участвующих сторон — не такая уж редкость для НБА. И теперь их список пополнился ещё одной. Действительно, о выгоде «Рокетс» можно даже не говорить. Пусть скептики и начали твердить, что Пол со своей склонностью к позиционному нападению не впишется в стиль новой команды, а попытки поделить мяч с Джеймсом Харденом приведут к разладу на площадке.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:45.13888888888889% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BV5Le8mg3t4/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Unbelievable amount of emotions right now- I don't even know what to say. Lots of love and tears. I'm so blessed and thankful for the ability to play this game, this is the part that no one can prepare you for. To the Los Angeles community and to CLIPPER NATION I say THANK YOU!!! For the past 6 years you all have welcomed not only me but my family. We love all of you. Most importantly, I'm thinking about the kids at LA's Best and the Brotherhood Crusade. You guys have changed my life. Doesn't matter where I go to work- we have a lot more to do.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Chris Paul (@cp3) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-28T18:32:35+00:00">Июн 28 2017 в 11:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Д’Антони уже доказал, что в своём деле не уступает в изобретательности Мори, и нестандартными задачами его не испугать. Тем более, что Крис всегда неплохо действовал в паре со вторым номинальным разыгрывающим, а Харден до «Хьюстона» вообще играл в одной команде с Расселлом Уэстбруком. Отныне баскетболистам задней линии соперников будет уже недостаточно в защите ориентироваться только на дугу и «краску», где опасен Борода. Ведь теперь им придётся одновременно иметь дело и с Полом, обладающим поставленным средним броском. И на своей половине в распоряжении команды всё так же будет член первой оборонительной сборной сезона. А времени на паркете Крис станет проводить даже больше, чем Беверли. Кроме того, имея в распоряжении двух суперзвёзд, Мори будет легче уговорить перейти третью, которой может стать, например, Пол Джордж.



«Клипперс» тоже остаться довольными. Ведь в ином случае Пол ушёл бы от них за бесплатно. А теперь организация располагает хотя бы Беверли и Уильямсом, чтобы переждать сезон, а следующим летом начать глобальную перестройку, с Гриффином или без него. Тем более, что такие игроки, как Патрик нужны всем, особенно с зарплатой $ 5 млн.

Наконец, не о чем жалеть и самому Полу. Он получит возможность отправиться в поход за титулом в новом окружении и попутно подумать о своём будущем в долгосрочной перспективе. Здесь у защитника есть сразу несколько вариантов. В случае полного провала затеи с «Рокетс» и Харденом, он следующим летом всё так же может стать свободным агентом. Уже по ходу сезона Крис получит право продлить контракт с «Хьюстоном» на четыре года за $ 150 млн или после его окончания подписать более выгодный пятилетний договор на $ 205 млн.



И тут многое будет зависеть от того, удастся ли Мори в ближайшее время провернуть ещё одну впечатляющую комбинацию. Продолжаем следить за ситуацией. Скучно точно не будет.