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29 июня 2017, 14:58 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Возвращение великого комбинатора. Мори потряс НБА обменом Пола

Феноменальная изобретательность и нестандартные ходы генерального менеджера позволили «Хьюстону» выиграть борьбу за Криса Пола.

Феноменальная изобретательность и нестандартные ходы генерального менеджера позволили Хьюстону выиграть борьбу за <span class=error>Криса</span> Пола. Увеличить
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Межсезонье-2017 обещает стать хорошей разминкой перед очередным «летом Леброна». Тон ему уже задал первый громкий обмен, в результате которого Крис Пол переехал из Калифорнии в Техас. Сам по себе переход звёздного разыгрывающего трудно назвать громом среди ясного неба. Он не скрывал твёрдого намерения выйти этим летом на рынок свободных агентов, а заранее запланированные встречи с рядом организаций красноречиво говорили о том, что новый контракт с «Клипперс» не является для него приоритетом. Такое решение несложно понять, памятуя о том, что за шесть лет в Лос-Анджелесе Крис с командой, в которой среди его партнёров были ещё две звезды, ни разу не смогли добраться даже до финала конференции. И это при том, что последние три года пути «Клипперс» в плей-офф ни разу не пересекались с доминирующим «Голден Стэйт».

Однако многие эксперты склонялись к тому, что Пола в июле подпишет «Сан-Антонио», который подходил игроку по стилю и при.н в «Хьюстон» стал настоящей сенсацией даже не потому, что эта организация не считалась главным фаворитом гонки за разыгрывающего. Дело в том, что вплоть до самого последнего момента у «Рокетс» попросту не было легальной возможности осуществить такую сделку, не нарушая правил НБА. И здесь на авансцену вышел человек, который последнее время больше находился в тени — генеральный менеджер техасцев Дэрил Мори.

Великий комбинатор

О том, что именно Мори является автором как предыдущей версии «Хьюстона» со звёздным дуэтом Харден-Ховард, так и нынешней остроатакующей команды Майка Д’Антони многие уже подзабыли и лишь привычно посмеивались над непоколебимой верой функционера в магию чисел баскетбольной статистики. Однако, организовав обмен Пола, Дэрил напомнил всем, что чемпионские команды начинаются не с игроков и даже не с тренеров. Пусть Боб Майерс и предпочитает скромно молчать об этом.

В данном случае, большинство специалистов и болельщиков считало практически свершившимся событием отказ Криса от возможности автоматически продлить контракт на следующий сезон и его выход на рынок свободных агентов. А вот на нём подписать разыгрывающего «Рокетс» было бы очень сложно из-за отсутствия свободных средств в платёжной ведомости. Чтобы иметь хотя бы теоретическую возможность претендовать на Пола в июле, Мори нужно было сначала избавиться от Райана Андерсона, а также Лу Уильямса или Патрика Беверли, не получив почти ничего взамен. Осуществить такое в короткие сроки было бы нереально даже для гения.

Дэрил и не стал пытаться, а сыграл на опережение, предложив «Клипперс» и их защитнику нестандартный, но весьма выгодный сценарий. Вместо того, чтобы отклонить продление контракта, Пол принял его, и таким образом стал доступен для обмена. Причем этот ход имел преимущества для всех сторон. Организация Стива Балмера теперь располагала правом получить хоть что-то за уходящего игрока, а сам Крис забирал с собой на новое место права Бёрда, которые в его случае стоят десятки миллионов долларов.

Однако и этого было ещё недостаточно. В распоряжении «Хьюстона» просто не находилось достаточно активов, чтобы провернуть хоть примерно равноценный с точки зрения размеров зарплат участвующих баскетболистов обмен, как того требуют правила ассоциации. Ведь по-прежнему рассчитывающим удержать хотя бы Блэйка Гриффина «Клипперс» Райан Андерсон с его $ 60 млн зарплаты за следующие три года был совершенно без надобности. А контрактов Патрика Беверли, Лу Уильямса, Сэма Деккера, Монтреза Хэррелла и Кайла Уилтье не хватало, чтобы выйти на нужную цифру. И тогда Мори начал срочно скупать по всей лиге негарантированные на следующий сезон соглашения глубоких резервистов. Организации-партнёры по таким сделкам были не против избавиться от в общем-то бесполезных игроков в обмен на живые деньги. И буквально за несколько часов состав «Рокетс» пополнился Деандре Лиггинсом, Тимом Куотермэном, Райаном Келли, Шоном Лонгом и Дарруном Хиллиардом. Лиггинс и Хиллиард, чьи суммарные зарплаты (которые не нужно будет платить) составили $ 2,6 млн, в итоге и проследовали в Лос-Анджелес. А остальные баскетболисты остались в стратегическом финансовом резерве для подписания ещё одной суперзвезды.

Последнюю лепту в легализацию сделки внёс сам Пол. По действующему договору он имел право получить бонус в $ 3,6 млн в случае обмена. Причём фактически выплатить его должна была организация, в которую он переходит. Но у «Хьюстона» уже не было никакой возможности включить в сделку сумму, большую, чем $ 660 тыс. И тогда Крис просто отказался от полагавшихся ему $ 3 млн. Впрочем, искать тут благородство и самопожертвование вряд ли стоит. Те самые права Бёрда с лихвой компенсируют ему эту потерю.

Всем спасибо, все довольны

Сделки выгодные для всех участвующих сторон — не такая уж редкость для НБА. И теперь их список пополнился ещё одной. Действительно, о выгоде «Рокетс» можно даже не говорить. Пусть скептики и начали твердить, что Пол со своей склонностью к позиционному нападению не впишется в стиль новой команды, а попытки поделить мяч с Джеймсом Харденом приведут к разладу на площадке.

Д’Антони уже доказал, что в своём деле не уступает в изобретательности Мори, и нестандартными задачами его не испугать. Тем более, что Крис всегда неплохо действовал в паре со вторым номинальным разыгрывающим, а Харден до «Хьюстона» вообще играл в одной команде с Расселлом Уэстбруком. Отныне баскетболистам задней линии соперников будет уже недостаточно в защите ориентироваться только на дугу и «краску», где опасен Борода. Ведь теперь им придётся одновременно иметь дело и с Полом, обладающим поставленным средним броском. И на своей половине в распоряжении команды всё так же будет член первой оборонительной сборной сезона. А времени на паркете Крис станет проводить даже больше, чем Беверли. Кроме того, имея в распоряжении двух суперзвёзд, Мори будет легче уговорить перейти третью, которой может стать, например, Пол Джордж.

«Клипперс» тоже остаться довольными. Ведь в ином случае Пол ушёл бы от них за бесплатно. А теперь организация располагает хотя бы Беверли и Уильямсом, чтобы переждать сезон, а следующим летом начать глобальную перестройку, с Гриффином или без него. Тем более, что такие игроки, как Патрик нужны всем, особенно с зарплатой $ 5 млн.

Наконец, не о чем жалеть и самому Полу. Он получит возможность отправиться в поход за титулом в новом окружении и попутно подумать о своём будущем в долгосрочной перспективе. Здесь у защитника есть сразу несколько вариантов. В случае полного провала затеи с «Рокетс» и Харденом, он следующим летом всё так же может стать свободным агентом. Уже по ходу сезона Крис получит право продлить контракт с «Хьюстоном» на четыре года за $ 150 млн или после его окончания подписать более выгодный пятилетний договор на $ 205 млн.

И тут многое будет зависеть от того, удастся ли Мори в ближайшее время провернуть ещё одну впечатляющую комбинацию. Продолжаем следить за ситуацией. Скучно точно не будет.
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