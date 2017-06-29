Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд пожелали Крису Полу удачи в «Рокетс»
Леброн Джеймс («Кливленд») и Дуэйн Уэйд («Чикаго») пожелали удачи своему другу Крису Полу, который перешел из «Клипперс» в «Хьюстон».
«Мой брат пустился в новое путешествие. Удачи тебе, CP3. Хьюстон, к вам едет великий игрок», — заявил Джеймс на своей странице в твиттере.
«Когда мои друзья счастливы, я также счастлив за них. Поздравляю своего брата CP3 с тем, что он выбрал свое направление», — написал Уэйд.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter