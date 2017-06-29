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29 июня 2017, 11:28 | Баскетбол: НБА | PROСПОРТ - Казахстан

Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд пожелали Крису Полу удачи в «Рокетс»

Леброн Джеймс («Кливленд») и Дуэйн Уэйд («Чикаго») пожелали удачи своему другу Крису Полу, который перешел из «Клипперс» в «Хьюстон».

«Мой брат пустился в новое путешествие. Удачи тебе, CP3. Хьюстон, к вам едет великий игрок», — заявил Джеймс на своей странице в твиттере.

«Когда мои друзья счастливы, я также счастлив за них. Поздравляю своего брата CP3 с тем, что он выбрал свое направление», — написал Уэйд.
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