Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд пожелали Крису Полу удачи в «Рокетс»

«Мой брат пустился в новое путешествие. Удачи тебе, CP3. Хьюстон, к вам едет великий игрок», — заявил Джеймс на своей странице в твиттере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">My brother off to a new journey! Best of luck <a href="https://twitter.com/CP3">@CP3</a>!! H-Town y'all got a great one coming to your city. <a href="https://twitter.com/hashtag/BrotherHood?src=hash">#BrotherHood</a>??</p>— LeBron James (@KingJames) <a href="https://twitter.com/KingJames/status/880095851825160193">28 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Когда мои друзья счастливы, я также счастлив за них. Поздравляю своего брата CP3 с тем, что он выбрал свое направление», — написал Уэйд.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">When friends of mine are happy then I'm equally as happy for them. Congrats to my brother <a href="https://twitter.com/CP3">@CP3</a> on choosing his own direction. <a href="https://twitter.com/hashtag/Brotherhood?src=hash">#Brotherhood</a></p>— DWade (@DwyaneWade) <a href="https://twitter.com/DwyaneWade/status/880109495875252224">28 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>