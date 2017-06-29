Клуб НБА «Хьюстон» объявил о переходе Криса Пола из «Клипперс»

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В обмен на 32-летнего игрока «Лос-Анджелес Клипперс» получили защитников Патрика Беверли, Сэма Деккера, Даррана Хиллиарда, Деандре Лиггинса, Лу Уильямса, нападающих Монресла Харрелла, Кайла Уилтжера и выбор в первом раунде драфта 2018 года.

Пол был выбран на драфте 2005 года под общим четвертым номером клубом «Нью-Орлеан Хорнетс», в «Клипперс» был обменян в 2011 году. Он девять раз принимал участие в Матчах всех звезд НБА, четыре раза попадал в первую символическую пятерку по итогам сезона и дважды — во вторую пятерку.

За карьеру он провел 834 матча, в которых набирал в среднем 18,7 очка, делал 9,9 передачи, 4,4 подбора. 24 июня игрок был переизбран президентом профсоюза игроков НБА на новый четырехлетний срок. В составе сборной США дважды становился олимпийским чемпионом (2008, 2012).