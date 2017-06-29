Клуб НБА «Хьюстон» объявил, что отдал «Клипперс» семь игроков за Криса Пола
«Хьюстон Рокетс» отдал «Лос-Анджелес Клипперс» в обмен на девятикратного участника Матча звезд НБА разыгрывающего Криса Пола сразу семь игроков — защитников Патрика Беверли, Даррана Хиллиарда, Деандре Лиггинса, Луиса Уильямса, форвардов Сэма Деккера, Монтрезла Харрелла и Кайла Уилтжера, сообщается на официальном сайте клуба из Техаса.
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В рамках сделки «Клипперс» также получат от «Рокетс» право выбора в первом раунде драфта 2018 года и денежную компенсацию, сумма которой не называется.
Пол девять раз участвовал в Матче звезд НБА, четыре раза входил в первую символическую пятерку сезона, семь раз в первую символическую пятерку по игре в защите, признавался лучшим новичком года. В составе сборной США 32-летний защитник дважды выигрывал золото Олимпийских игр. В прошедшем сезоне средние показатели Пола за игру в регулярном чемпионате составляли 18,1 очка, 9,2 передачи, 5,0 подбора и 2,0 перехвата, а в
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