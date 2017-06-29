Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30223347/
29 июня 2017, 1:06 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Клуб НБА «Хьюстон» объявил, что отдал «Клипперс» семь игроков за Криса Пола

«Хьюстон Рокетс» отдал «Лос-Анджелес Клипперс» в обмен на девятикратного участника Матча звезд НБА разыгрывающего Криса Пола сразу семь игроков — защитников Патрика Беверли, Даррана Хиллиарда, Деандре Лиггинса, Луиса Уильямса, форвардов Сэма Деккера, Монтрезла Харрелла и Кайла Уилтжера, сообщается на официальном сайте клуба из Техаса.

Хьюстон <span class=error>Рокетс</span> отдал Лос-Анджелес <span class=error>Клипперс</span> в обмен на девятикратного участника Матча звезд <span class=error>НБА</span> разыгрывающего <span class=error>Криса</span> Пола сразу семь игроков — защитников <span class=error>Патрика</span> <span class=error>Беверли</span> <span class=error>Даррана</span> <span class=error>Хиллиарда</span> <span class=error>Деандре</span> <span class=error>Лиггинса</span> <span class=error>Луиса</span> <span class=error>Уильямса</span> форвардов Сэма <span class=error>Деккера</span> <span class=error>Монтрезла</span> <span class=error>Харрелла</span> и Кайла Уилтжера сообщается на официальном сайте клуба из Техаса. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В рамках сделки «Клипперс» также получат от «Рокетс» право выбора в первом раунде драфта 2018 года и денежную компенсацию, сумма которой не называется.

Пол девять раз участвовал в Матче звезд НБА, четыре раза входил в первую символическую пятерку сезона, семь раз в первую символическую пятерку по игре в защите, признавался лучшим новичком года. В составе сборной США 32-летний защитник дважды выигрывал золото Олимпийских игр. В прошедшем сезоне средние показатели Пола за игру в регулярном чемпионате составляли 18,1 очка, 9,2 передачи, 5,0 подбора и 2,0 перехвата, а в плей-офф — 25,3 очка, 9,9 передачи, 5,0 подбора и 1,7 перехвата.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева