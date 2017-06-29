Клуб НБА «Хьюстон» объявил, что отдал «Клипперс» семь игроков за Криса Пола

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В рамках сделки «Клипперс» также получат от «Рокетс» право выбора в первом раунде драфта 2018 года и денежную компенсацию, сумма которой не называется.