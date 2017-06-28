Дюрант подпишет новый контракт с «Голден Стэйт» в конце июля

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Ранее Дюрант согласился на гонорар на $ 3 млн меньше его максимального контракта, чтобы «Уорриорз» могли сохранить других ключевых игроков.

Дюрант подпишет соглашение на $ 31,8 млн за сезон, но сделает это не сразу по открытию рынка свободных агентов. Новый контракт форварда будет рассчитан на год с опцией продления игроком ещё на один сезон. Таким образом, Дюрант оставит себе возможность подписать большой долгосрочный контракт, сообщает ESPN.