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28 июня 2017, 19:42 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Дюрант подпишет новый контракт с «Голден Стэйт» в конце июля

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант подпишет новый контракт с клубом не раньше конца июля.

Лёгкий форвард <span class=error>Голден</span> <span class=error>Стэйт</span> Уорриорз <span class=error>Кевин</span> <span class=error>Дюрант</span> подпишет новый контракт с клубом не раньше конца июля. Увеличить
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Ранее Дюрант согласился на гонорар на $ 3 млн меньше его максимального контракта, чтобы «Уорриорз» могли сохранить других ключевых игроков.

Дюрант подпишет соглашение на $ 31,8 млн за сезон, но сделает это не сразу по открытию рынка свободных агентов. Новый контракт форварда будет рассчитан на год с опцией продления игроком ещё на один сезон. Таким образом, Дюрант оставит себе возможность подписать большой долгосрочный контракт, сообщает ESPN.
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