Фил Джексон покинул пост президента клуба НБА «Нью-Йорк Никс»

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Свой пост 71-летний Джексон занимал с 2014 года.

«Нью-Йорк Никс» всегда будет занимать особое место в моем сердце. Эта команда и этот город запустили мою карьеру в НБА. Я всегда буду им благодарен, — сказал Джексон.

Джексон является 13-кратным чемпионом НБА (дважды в качестве игрока в составе «Нью-Йорк Никс» и 11 раз в качестве тренера «Чикаго» и «Лос-Анджелес Лейкерс»).