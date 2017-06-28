Богдан Богданович согласовал с «Сакраменто» трёхлетний контракт на $ 30 млн

Игрок был выбран в первом раунде драфта 2014 года под 27-м номером «Финикс Санз», но затем права на него обменяли в «Сакраменто».

Последние три сезона 27-летний защитник выступал за «Фенербахче». В прошлом сезоне он стал чемпионом Евролиги, вошёл в первую символическую сборную турнира и был признан MVP финала чемпионата Турции, а ранее дважды получал приз Восходящей звезде Евролиги.