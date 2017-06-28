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28 июня 2017, 14:26 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Богдан Богданович согласовал с «Сакраменто» трёхлетний контракт на $ 30 млн

Атакующий защитник Богдан Богданович согласовал с «Сакраменто Кингз» условия трёхлетнего контракта на общую сумму $ 30 млн, сообщает Kurir.

Игрок был выбран в первом раунде драфта 2014 года под 27-м номером «Финикс Санз», но затем права на него обменяли в «Сакраменто».

Последние три сезона 27-летний защитник выступал за «Фенербахче». В прошлом сезоне он стал чемпионом Евролиги, вошёл в первую символическую сборную турнира и был признан MVP финала чемпионата Турции, а ранее дважды получал приз Восходящей звезде Евролиги.
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