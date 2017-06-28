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28 июня 2017, 14:24 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Финикс» сделал квалификационные предложения Алексею Леню и Алану Уильямсу

«Финикс Санз» сделал квалификационные предложения на следующий сезон центровому Алексею Леню в размере $ 4,2 млн и мощному форварду Алану Уильямсу в размере $ 1,7 млн, сообщает AZ Central.

Это означает, что в межсезонье оба игрока получат статус ограниченно свободных агентов и «Финикс» сможет заблокировать любые предложения по ним от других организаций, гарантировав аналогичные условия.

В минувшем сезоне 25-летний Лень набирал по 8 очков и совершал по 6,6 подбора за 20 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате.

Средние показатели 24-летнего Уильямса составили 7,4 очка и 6,2 подбора за 15 минут в регулярном чемпионате.
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