«Оклахома-Сити» продлил контракт с Джереми Грантом на следующий сезон

23-летний Грант, выбранный на драфте 2014 года под 39-м номером, перешёл в «Оклахома-Сити» в ноябре 2016 года в результате обмена с участием Эрсана Ильясовы. В прошлом сезоне он набирал по 5,5 очка и совершал по 2,6 подбора за 19 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 9,2 очка и 3,8 подбора за 22 минуты в плей-офф.