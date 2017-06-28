«Вашингтон» сделал квалификационные предложения Отто Портеру и Бояну Богдановичу

Это означает, что в межсезонье оба игрока получат статус ограниченно свободных агентов и «Уизардс» смогут заблокировать любые предложения по ним от других организаций, гарантировав аналогичные условия.

В минувшем сезоне 24-летний Портер набирал по 13,4 очка и совершал по 6,4 подбора за 33 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 12,2 очка и 6,9 подбора за 33 минуты в плей-офф.