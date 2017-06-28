Дадли пропустит от трёх до четырёх месяцев после операции на ноге

Если процесс восстановления пойдёт по оптимистичному сценарию, то игрок будет готов участвовать в тренировочном лагере и предсезонных матчах.

В минувшем сезоне 31-летний Дадли, перешедший в «Финикс» из «Вашингтон Уизардс» прошлым летом, набирал по 6,8 очка, совершал по 3,5 подбора и отдавал по 1,9 передачи за 21 минуту в среднем за игру в регулярном чемпионате.