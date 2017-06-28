Пробили дно. Звёздные антигерои сезона в НБА

Накануне НБА назвала главных триумфаторов минувшего сезона как в традиционных, так и в новых номинациях. Но пойти ещё дальше и включить в программу трофеи со знаком «минус» маркетинговая служба лиги, скорее всего, решится нескоро. Однако при желании определить таких антигероев будет несложно.

Худший игрок оборонительного плана — Эндрю Уиггинс, «Миннесота»

К счастью для «Миннесоты», в день драфта Том Тибодо воссоединился с отлично действующим в обороне Джимми Батлером. Это случилось как нельзя кстати, поскольку новобранец теперь сможет страховать одного из самых слабых игроков НБА в защите — Эндрю Уиггинса. Найти ещё одного настолько ужасно обороняющегося баскетболиста в лиге будет очень непросто. Это лучше всего иллюстрирует статистика, согласно которой опекаемые Уиггинсом соперники реализуют 56,1% бросков с игры, а в атаках без сопротивления оппоненты «Тимбервулвз» точны в 56,4% случаев. То есть бросок через Уиггинса это почти то же самое, что открытый бросок.

Перечислять слабые места Эндрю в защите можно долго, но корень всех проблем лежит в недостаточной самоотдаче. Он почти не прыгает перед бросающим, не бежит перекрывать свою зону и выключается из игры, потеряв мяч. Но хуже всего для «Миннесоты» то, насколько эффективно противники используют недостатки Уиггинса. Он занимает 10-е место в лиге по количеству выполненных через него атак. Обычно команды стараются минимизировать урон от проблем отдельных баскетболистов в обороне, но соперникам «Тимбервулвз» прекрасно удаётся находить возможности для бросков через него.

Самый переоценивающий себя данкер — Маркис Крисс, «Финикс»

Неудачная попытка исполнить данк является одним из самых разочаровывающих для болельщиков моментов в баскетболе. И некоторые игроки отмечаются этим чаще других. А больше всех в НБА в минувшем сезоне — Маркис Крисс. На его счету 26 неудачных попыток. Это на 4 больше, чем у занявшего второе место по этому малопочётному показателю Деандре Джордана, притом что форвард «Финикса» сделал на 146 попыток меньше. Реализация данков в 79,8% стала худшей в истории лиги для игроков с как минимум 100 попытками бросить сверху за сезон.



Хотя, конечно, нужно учитывать и сложность данка. В этом смысле нельзя ставить в один ряд промахи Крисса, нередко буквально продирающегося через защищающихся, с ошибками в быстрых отрывах, которыми грешат даже такие суперзвёзды, как Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд. А особый шарм неудачам Маркиса придаёт ощущение, как будто он пытается этим доказать, что данки — слишком лёгкий способ заработать два очка.



При этом он отметился и большим количеством зрелищных бросков сверху.

Самый переоценивающий себя снайпер — Маркус Смарт, «Бостон»

Самоуверенностью некоторых игроков остаётся только восхищаться. В прошлом сезоне Смарт не был на последнем месте по реализации трёхочковых. Но он стал худшим среди тех, кто атаковал из-за дуги часто. Маркус выполнял по 4,2 дальних броска в среднем за игру, но был точен лишь в 28,3% попыток. Только два баскетболиста в истории НБА были ещё менее точны, атакуя из-за дуги не менее 4 раз за матч — Муки Блэйлок в сезоне-1997/98 и Лэтрелл Спрюэлл в сезоне-1994/95. Самое печальное, что Смарт редко атакует из неудобных позиций с сопротивлением. Но даже бросая с места после передачи, отправляет в цель только 31,2% трёхочковых.



При этом Маркус умудряется оставаться полезным для команды, выполняя роль своеобразного Бена Уоллеса среди разыгрывающих, а его процент реализации улучшается в плей-офф. Этого оказывается достаточно, чтобы не портить картину в коллективе, который смог остановить только «Кливленд».

Самое провальное выступление в рамках одного матча — Джамал Кроуфорд, «Клипперс»

Игра Кроуфорда вызывает восторг во многих отношениях. В 36 лет он набирает по 12,3 очка за 26,3 минуты за поединок, что не намного ниже его средних показателей за карьеру. Но когда у Джамала «не летит», то уж «не летит» совсем.



8 января в домашней встрече с «Майами» защитник за 31 минуту реализовал 1 из 12 бросков с игры, включая 4 промаха из-за дуги, а также совершил подбор и отдал передачу при двух потерях. К счастью, соперники тоже были не на высоте. В частности, Дион Уэйтерс, Родни Макгрудер, Уэйн Эллингтон и Уилли Рид отправил в цель только 7 из 32 атак с игры на четверых. И «Клипперс», благодаря отличным действиям Криса Пола, в итоге победили.

Худшая пятёрка — молодёжь «Лейкерс»

С одной стороны, готовность «Лейкерс» обменят своих молодых талантов, чтобы разгрузить платёжную ведомость, разочаровывает. Но с другой, эти молодые парни, выходя вместе на площадку, нередко играли очень плохо.



Д’Анджело Расселл, Джордан Кларксон, Брэндон Ингрэм, Ларри Нэнс и Джулиус Рэндл сыграли вместе всего 108 минут в 20 матчах. И это сочетание оказалось вторым с конца по эффективности (-28,3 очка за 100 владений) в НБА после невнятной второй пятёрки «Сакраменто». При этом из 103 результативных владений соперников против этого состава, не считая закончившихся штрафными, 24 завершились данками. А средний показатель по лиге количества данков на 103 результативных владения составляет всего 10,3. И это ведь даже не просто атаки с открытых позиций или броски из-под кольца. Четверть всех очков против «команды будущего» оппоненты набрали бросками сверху, хотя задача любой обороны состоит в том, чтобы вынудить противника атаковать из неудобных положений.

Худшее использование тайм-аутов — «Клипперс»

В большинстве случаев после тайм-аутов проще играть в обороне, чем в нападении. Это логичное следствие того, что в таких ситуациях не возникает ни неравноценных разменов, ни быстрых прорывов. В минувшем сезоне в среднем в атаках после тайм-аутов команды набирали на 3,5 очка за 100 владений меньше, чем в позиционном нападении. Но «Клипперс» и о таком показателе приходится только мечтать, поскольку у них он составляет «-10» очков за 100 владений.



Это особенно удивительно с учётом того, что команда Дока Риверса одна из наиболее эффективных в лиге в позиционном нападении, а её лидеры Крис Пол и Блэйк Гриффин чувствуют себя в такой игре, как рыбы в воде. Но после тайм-аутов существенно падают и их личные показатели. Болельщикам «Клипперс» остаётся только уповать на то, что это временное затмение. Ведь в сезоне-2015/16 их любимцы были после тайм-аутов одними из самых эффективных в лиге.

Худший атакующий игрок — Тристан Томпсон, «Кливленд»

Сомнительный титул игрока, которому пасуют меньше всего, последние несколько лет принадлежал Бисмаку Бийомбо. Но в прошлом сезоне после перехода в «Орландо» он стал играть в нападении более важную роль, набирая по 6 очков за поединок. Но кому же Бийомбо оставил свой трон?

Найти его наследника не так уж сложно. Нужно лишь вычесть из общего числа владений мячом в атаке количество подборов в нападении. Совершенно ожидаемо на вершине этого списка окажутся игроки передней линии, специализирующиеся на борьбе за подборы и работе в обороне. Так, первые два место в нём занимают представители «Торонто» Якоб Пёлтль и Лукас Ногуэйра, выступающие в одной команде с Демаром Дерозаном и Кайлом Лоури. Но на пятой строчке неожиданно находится стартовый центровой «Кливленда» Тристан Томпсон, который играет по 30 минут за матч, но при этом касается мяча на чужой половине лишь 14,6 раза.



При этом Томпсон отнюдь не безнадёжен в атаке, как дуэт больших «Рэпторс» или находящиеся по соседству в рейтинге Сала Межри и Омер Ашик. Тристан как минимум обладает хорошими инстинктами при пик-н-роллах и знает, куда нужно смещаться, чтобы получить пас от Джеймса. Но всё равно в нападении его как будто не существует на паркете. Кевин Лав, о котором все говорят, что его роль в атаке значительно снизилась по сравнению с выступлениями за «Миннесоту», получает мяч на чужой половине по 37,8 раза за 36 минут. Джеймс — по 66,8 раза, Кайри Ирвинг — по 67,2 раза. Даже Иману Шамперту, не умеющему толком ни бросать, ни пасовать, отдают по 30,1 передачи. А Ричарду Джефферсону, которого выбрали на драфте, когда Томпсону было 10 лет — по 26,8.

Но, как и Смарт, центровой обладает другими важными для команды качествами. Ему доверяют очень многое на площадке. Но только не мяч.