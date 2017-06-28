«Атланта» сделала квалификационное предложение Хардуэю

Это означает, что в межсезонье игрок получит статус ограниченно свободного агента, и «Хоукс» смогут заблокировать любые предложения по нему от других команд, гарантировав аналогичные условия.

В минувшем сезоне 25-летний Хардуэй набирал по 14,5 очка и совершал по 2,8 подбора за 27 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 12,8 очка и 2,7 подбора за 33 минуты в плей-офф.