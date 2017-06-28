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28 июня 2017, 11:54 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Атланта» сделала квалификационное предложение Хардуэю

«Атланта Хоукс» сделала атакующему защитнику Тиму Хардуэю-младшему квалификационное предложение на следующий сезон в размере $ 3,3 млн, сообщает Atlanta Journal Constitution.

Это означает, что в межсезонье игрок получит статус ограниченно свободного агента, и «Хоукс» смогут заблокировать любые предложения по нему от других команд, гарантировав аналогичные условия.

В минувшем сезоне 25-летний Хардуэй набирал по 14,5 очка и совершал по 2,8 подбора за 27 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 12,8 очка и 2,7 подбора за 33 минуты в плей-офф.
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