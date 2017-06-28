«Нью-Йорк» уволит Фила Джексона в ближайшее время
Президент «Нью-Йорк Никс» Фил Джексон будет уволен в ближайшее время, сообщает ESPN.
Напряжение в отношениях Джексона с владельцем организации Джеймсом Доланом достигло предела после того, как «Нью-Йорк» решил не вести переговоры о досрочном расторжении контракта с форвардом Кармело Энтони. При этом президент неоднократно подчёркивал, что хотел бы избавиться от форварда.
Соглашение Джексона с «Никс» действует ещё в течение двух лет. Однако за три полных сезона с ним в роли президента команда ни разу не вышла в
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