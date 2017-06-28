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28 июня 2017, 11:18 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Нью-Йорк» уволит Фила Джексона в ближайшее время

Президент «Нью-Йорк Никс» Фил Джексон будет уволен в ближайшее время, сообщает ESPN.

Напряжение в отношениях Джексона с владельцем организации Джеймсом Доланом достигло предела после того, как «Нью-Йорк» решил не вести переговоры о досрочном расторжении контракта с форвардом Кармело Энтони. При этом президент неоднократно подчёркивал, что хотел бы избавиться от форварда.

Соглашение Джексона с «Никс» действует ещё в течение двух лет. Однако за три полных сезона с ним в роли президента команда ни разу не вышла в плей-офф, проигрывала как минимум по 50 матчей в каждом регулярном чемпионате и имеет общее соотношение побед и поражений 80−166.
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