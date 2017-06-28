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28 июня 2017, 11:13 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Майк Джеймс продолжит карьеру в «Финиксе»

Защитник Майк Джеймс переедет в НБА и подпишет контракт с «Финикс Санз», сообщил в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер» инсайдер Дэвид Пик.

26-летний Джеймс всю профессиональную карьеру провёл в Европе и в минувшем сезоне выступал за «Панатинаикос», набирая по 13,1 очка и отдавая по 3 передачи за 22 минуты в среднем за игру в Евролиге и записывая в актив по 12 очков и 2,9 передачи в чемпионате Греции. Клуб предлагал ему новый договор, но баскетболист от него отказался.

В 2015 году Джеймс выступал за «Финикс» в Летней лиге НБА и отметился 32 очками в матче с «Сан-Антонио Спёрс».
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