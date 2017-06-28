ESPN: Леброн Джеймс никогда не согласится на переход в «Клипперс»
Журналист ESPN Майк Уайз сообщил, что форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс ни за что не согласится на переход в «Лос-Анджелес Клипперс».
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«Я знаю об этом от очень авторитетного источника. Не могу назвать его имя, но могу заверить, что это знающий человек. Леброн никогда не станет игроком «Клипперс», — сказал Уайз в передаче Freddie and Fritz.
Ранее сообщалось, что Джеймс следующим летом может сменить клуб и перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс» или «Майами Хит». Контракт Леброна с «Кливлендом» рассчитан до 2019 года, но в нём есть опция разрыва отношений следующим летом.
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