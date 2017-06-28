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28 июня 2017, 8:43 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

ESPN: Леброн Джеймс никогда не согласится на переход в «Клипперс»

Журналист ESPN Майк Уайз сообщил, что форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс ни за что не согласится на переход в «Лос-Анджелес Клипперс».

Журналист <span class=error>ESPN</span> <span class=error>Майк</span> <span class=error>Уайз</span> сообщил что форвард Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> <span class=error>Леброн</span> Джеймс ни за что не согласится на переход в Лос-Анджелес <span class=error>Клипперс</span>. Увеличить
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«Я знаю об этом от очень авторитетного источника. Не могу назвать его имя, но могу заверить, что это знающий человек. Леброн никогда не станет игроком «Клипперс», — сказал Уайз в передаче Freddie and Fritz.

Ранее сообщалось, что Джеймс следующим летом может сменить клуб и перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс» или «Майами Хит». Контракт Леброна с «Кливлендом» рассчитан до 2019 года, но в нём есть опция разрыва отношений следующим летом.
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