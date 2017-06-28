«Нью-Йорк» намерен подписать новый контракт с Роузом

Отметим, что 1 июля 28-летний разыгрывающий впервые в своей карьере станет свободным агентом. Тем не менее, Роуз не против остаться в команде из Нью-Йорка. Прошлый сезон стал для защитника первым в «Никс» после 8 лет в «Чикаго Буллз».

Ранее сообщалось, что на Роуза претендует «Сан-Антонио Спёрс».