«Нью-Йорк» намерен подписать новый контракт с Роузом
Руководство «Нью-Йорк Никс» заинтересовано в подписании нового контракта с защитником Дерриком Роузом, сообщает ESPN.
Отметим, что 1 июля 28-летний разыгрывающий впервые в своей карьере станет свободным агентом. Тем не менее, Роуз не против остаться в команде из
Ранее сообщалось, что на Роуза претендует «Сан-Антонио Спёрс».
В минувшем сезоне Деррик провёл 63 матча в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем за игру 18,2 очка и делая 4,4 передачи. «Нью-Йорк» не смог пробиться в
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