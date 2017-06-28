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28 июня 2017, 8:43 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Нью-Йорк» намерен подписать новый контракт с Роузом

Руководство «Нью-Йорк Никс» заинтересовано в подписании нового контракта с защитником Дерриком Роузом, сообщает ESPN.

Отметим, что 1 июля 28-летний разыгрывающий впервые в своей карьере станет свободным агентом. Тем не менее, Роуз не против остаться в команде из Нью-Йорка. Прошлый сезон стал для защитника первым в «Никс» после 8 лет в «Чикаго Буллз».

Ранее сообщалось, что на Роуза претендует «Сан-Антонио Спёрс».

В минувшем сезоне Деррик провёл 63 матча в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем за игру 18,2 очка и делая 4,4 передачи. «Нью-Йорк» не смог пробиться в плей-офф.
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