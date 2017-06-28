Чемпион НБА Барнс приговорен к 10 дням общественных работ

4 декабря 2016 года спортсмен нанес телесные повреждения женщине в одном из ночных клубов Нью-Йорка. Отмечается, что 37-летний баскетболист признал себя виновным в нарушении общественного порядка, Барнс сможет выполнить работы в Калифорнии.

На момент проступка Барнс выступал за «Сакраменто», но клуб отчислил его из команды после инцидента. В марте он подписал контракт с «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА по итогам сезона. В 20 матчах за калифорнийцев он набирал в среднем 5,7 очка, делал 4,6 подбора, 2,3 передачи. 1 июля он станет свободным агентом.