Чемпион НБА Барнс приговорен к 10 дням общественных работ
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» Мэтт Барнс получил 10 дней общественных работ в качестве наказания за нападение на женщину. Об этом сообщает AFP.
4 декабря 2016 года спортсмен нанес телесные повреждения женщине в одном из ночных клубов
На момент проступка Барнс выступал за «Сакраменто», но клуб отчислил его из команды после инцидента. В марте он подписал контракт с «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА по итогам сезона. В 20 матчах за калифорнийцев он набирал в среднем 5,7 очка, делал 4,6 подбора, 2,3 передачи. 1 июля он станет свободным агентом.
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