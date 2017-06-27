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27 июня 2017, 23:35 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Брогдон — первый новичок года, выбранный во втором раунде драфта

Защитник «Милуоки» Малкольм Брогдон был признан лучшим новичком прошедшего сезона.

Защитник Милуоки Малкольм <span class=error>Брогдон</span> был признан лучшим новичком прошедшего сезона. Увеличить
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24-летний баскетболист стал первым игроком в современной истории (с 1966 года), выбранным во втором раунде драфта и получившим эту награду. «Бакс» взяли его в 2016 году под 36-м пиком.

Отметим также, что Брогдон в среднем набирал 10,2 очка за игру в минувшем сезоне. Это самый низкий показатель среди всех игроков, признававшихся лучшими новичками.
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