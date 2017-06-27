Уэстбрук: легкая атлетика + математика = MVP

Самое почетное звание Игрока года или MVP ожидаемо получил защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук.

Многим коллегам знакома сколь типичная, столь и глупейшая ситуация, когда в середине финального матча тебе в ложу прессы приносят бюллетень для голосования, определяющего MVP (одной решающей игры, «Финала четырех», всего турнира — неважно), и вежливо, но настойчиво просят сдать опросный лист заполненным не позже, чем за определенное время до финального свистка. Типа в перерыве между третьей и четвертой четвертями.

Постойте, но как такие вещи можно решать заранее? А если еще будет ничья? И потом, в последнем периоде у моего избранника в мозгу случится «короткое замыкание», и он зашвырнет решающий мяч в кольцо собственной команды? Нет, я, конечно, понимаю, что вам нужно успеть к церемонии награждения, но войдите и в мое положение. Кому же охота выставлять себя на людях круглым дураком? Уж лучше я втихаря скомкаю и спрячу вашу бумажку куда подальше.

Поверьте, это никакая не шутка: иногда я действительно так поступал. После чего без проблем «прикидывался ветошью». Что вам угодно? Голосование? Какое голосование? Да нет, тут какая-то ошибка, мне ничего не приносили. Видно, как раз по нужде выходил.

Это я к тому, что в нынешнем году имя MVP сезона НБА впервые было названо не по ходу плей-офф (раньше обычно объявляли где-то под конец полуфиналов), а через две недели после финала, на специальном торжественном вечере. Тот самый редкий случай, когда баскетбольная заокеанская лига разумно смирила гордыню и взяла пример с хоккейной НХЛ.

Впрочем, на результатах опроса отсрочка не сказалась совершенно. Игроком года признали баскетболиста, чья команда без вопросов вылетела из плей-офф в первом же раунде. Напомню, что еще в прошлом сезоне Уэстбрук солировал в «Оклахоме» не в одиночку, а на пару с Кевином Дюрантом, и тогда они в полуфинале выигрывали со счетом 3−1 у самого «Голден Стэйт». Но серию все-таки отдали, после чего Дюрант летом перешел именно в «Уорриорз», и сейчас он — чемпион и MVP финала. А Уэстбрук — не чемпион, зато MVP всей НБА. Каждому свое.

За что Уэстбруку такие почести? Ну, во-первых, он — лучший снайпер лиги. 31,6 очка в среднем за игру в регулярном чемпионате и 37,4 по ходу недолгого выступления в плей-офф. А во-вторых (и в главных), он сделал то, что никто не мог сделать аж 55 лет: сезон трипл-дабл! Двузначная статистика по трем показателям за весь чемпионат — 10,7 подбора и 10,4 голевой передачи за игру. Прежде такое удавалось только легендарному разыгрывающему Оскару Робертсону (последний раз — в «Цинциннати Роялз"-1961/62).

Трипл-сезон — это и правда круто. Очень. Хотя с другой стороны, речь идет лишь об индивидуальной статистике. На которую Уэстбрук, быстро почуявший запах рекорда по ходу сезона, работал вполне откровенно. Даже в разгромных матчах он не спешил садиться в запас, стараясь вытянуть свои передачи или подборы до очередных «10+10+10», и как правило, вытягивал. Не особо волнуясь о том, что другие игроки с усмешкой называют эту математическую эпопею «театром одного актера».

Такова НБА. Здесь именно статистика в протоколе, а не командность и чемпионские титулы, с легкостью конвертируется в совсем другие, куда более весомые цифры — из «контракта прописью». Уже сегодня, едва успели отгреметь торжества в Нью-Йорке, ЕSPN сообщил: «Оклахома» в июле намерена предложить Уэстбруку новый 5-летний контракт на сумму свыше 200 миллионов долларов (нынешнее соглашение рассчитано до лета 2019 года, но оставляет новоиспеченному MVP шанс покинуть клуб в 2018-м). Кстати, в тройке номинантов на титул MVP не было ни одного участника финала плей-офф-2017: конкурентами Уэстбрука являлись Джеймс Харден из «Хьюстона» и Кавай Ленард из «Сан-Антонио».

Является ли Расселл Уэстбрук чисто статистическим феноменом? Ни в коем случае! Этот 28-летний парень — поистине уникальный спортсмен. В 2010 году Уэстбрук играл за сборную США на чемпионате мира в Турции бок о бок со Стефеном Карри и был там куда более заметной фигурой, чем нынешний трехочковый гений из «Голден Стэйт». Уже тогда Уэстбрук поражал феноменальным сочетанием абсолютно всех атлетических качеств: скорости, координации, прыгучести, выносливости и мышечной силы. Он смотрелся легкоатлетом-десятиборцем, которого случайно занесло в баскетбол. Паркетная площадка 25 на 15 метров была явно маловата для такой реактивной ракеты.

С тех пор Уэстбрук в «физике» только прибавил, а главное — начал сносно попадать в кольцо с дистанции. Он освоил и трехочковый «с хода», и «джордановский» средний бросок с отклонением и разворотом. Конечно, до «самонаводящегося пулемета» Карри этому парню дотянуться не суждено, ну так у каждого ведь — свои козыри. На небосводе НБА места хватит звездам всех цветов и размеров. Включая легкоатлетов с повышенными математическими способностями….

Из остальных номинаций стоит выделить четырех иностранцев (Хорватия, Испания, Камерун и Багамы) в первой пятерке новичков сезона, уже второй титул Тренера года Майка Д’Антони, который имеет двойное гражданство, поскольку заканчивал игровую карьеру и начинал тренерскую не в США, а в Италии, и награду «За самоотверженность» Патрика Беверли, вдобавок включенного в первую сборную спецов по обороне. Еще пять лет назад этот защитник играл за не существующий ныне петербургский «Спартак».

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