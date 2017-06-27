Уэстбрук: легкая атлетика + математика = MVP
В
Нью-Йорке состоялась церемония вручения индивидуальных призов НБА по итогам сезона-2016/17.
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Самое почетное звание Игрока года или MVP ожидаемо получил защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук.
Многим коллегам знакома сколь типичная, столь и глупейшая ситуация, когда в середине финального матча тебе в ложу прессы приносят бюллетень для голосования, определяющего MVP (одной решающей игры, «Финала четырех», всего турнира — неважно), и вежливо, но настойчиво просят сдать опросный лист заполненным не позже, чем за определенное время до финального свистка. Типа в перерыве между третьей и четвертой четвертями.
Постойте, но как такие вещи можно решать заранее? А если еще будет ничья? И потом, в последнем периоде у моего избранника в мозгу случится «короткое замыкание», и он зашвырнет решающий мяч в кольцо собственной команды? Нет, я, конечно, понимаю, что вам нужно успеть к церемонии награждения, но войдите и в мое положение. Кому же охота выставлять себя на людях круглым дураком? Уж лучше я втихаря скомкаю и спрячу вашу бумажку куда подальше.
Поверьте, это никакая не шутка: иногда я действительно так поступал. После чего без проблем «прикидывался ветошью». Что вам угодно? Голосование? Какое голосование? Да нет, тут
Это я к тому, что в нынешнем году имя MVP сезона НБА впервые было названо не по ходу
Впрочем, на результатах опроса отсрочка не сказалась совершенно. Игроком года признали баскетболиста, чья команда без вопросов вылетела из
За что Уэстбруку такие почести? Ну,
Такова НБА. Здесь именно статистика в протоколе, а не командность и чемпионские титулы, с легкостью конвертируется в совсем другие, куда более весомые цифры — из «контракта прописью». Уже сегодня, едва успели отгреметь торжества в
Является ли Расселл Уэстбрук чисто статистическим феноменом? Ни в коем случае! Этот 28-летний парень — поистине уникальный спортсмен. В 2010 году Уэстбрук играл за сборную США на чемпионате мира в Турции бок о бок со Стефеном Карри и был там куда более заметной фигурой, чем нынешний трехочковый гений из «Голден Стэйт». Уже тогда Уэстбрук поражал феноменальным сочетанием абсолютно всех атлетических качеств: скорости, координации, прыгучести, выносливости и мышечной силы. Он смотрелся
С тех пор Уэстбрук в «физике» только прибавил, а главное — начал сносно попадать в кольцо с дистанции. Он освоил и трехочковый «с хода», и «джордановский» средний бросок с отклонением и разворотом. Конечно, до «самонаводящегося пулемета» Карри этому парню дотянуться не суждено, ну так у каждого ведь — свои козыри. На небосводе НБА места хватит звездам всех цветов и размеров. Включая легкоатлетов с повышенными математическими способностями….
Из остальных номинаций стоит выделить четырех иностранцев (Хорватия, Испания, Камерун и Багамы) в первой пятерке новичков сезона, уже второй титул Тренера года Майка Д’Антони, который имеет двойное гражданство, поскольку заканчивал игровую карьеру и начинал тренерскую не в США, а в Италии, и награду «За самоотверженность» Патрика Беверли, вдобавок включенного в первую сборную спецов по обороне. Еще пять лет назад этот защитник играл за не существующий ныне петербургский «Спартак».
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