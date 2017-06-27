Кармело Энтони рассматривал варианты с переходом в «Вашингтон» и «Филадельфию»

К услугам форварда проявляют интерес «Лос-Анджелес Клипперс» и «Кливленд Кавальерс». Кроме того, Энтони серьёзно думал о переходе в «Филадельфия Сиксерс» или «Вашингтон Уизардс».



Ранее сообщалось, что у баскетболиста произошла размолвка с супругой Лалой, которая не планирует покидать Нью-Йорк. В такой ситуации Кармело не готов уезжать далеко от города, чтобы быть поближе к своему единственному сыну Кияну.