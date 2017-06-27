Кармело Энтони рассматривал варианты с переходом в «Вашингтон» и «Филадельфию»
Согласно информации Daily News, лидер «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони на протяжении последних месяцев рассматривал различные варианты с переходом в другой клуб.
К услугам форварда проявляют интерес «Лос-Анджелес Клипперс» и «Кливленд Кавальерс». Кроме того, Энтони серьёзно думал о переходе в «Филадельфия Сиксерс» или «Вашингтон Уизардс».
Ранее сообщалось, что у баскетболиста произошла размолвка с супругой Лалой, которая не планирует покидать
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