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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30204927/
27 июня 2017, 14:27 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Кармело Энтони рассматривал варианты с переходом в «Вашингтон» и «Филадельфию»

Согласно информации Daily News, лидер «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони на протяжении последних месяцев рассматривал различные варианты с переходом в другой клуб.

К услугам форварда проявляют интерес «Лос-Анджелес Клипперс» и «Кливленд Кавальерс». Кроме того, Энтони серьёзно думал о переходе в «Филадельфия Сиксерс» или «Вашингтон Уизардс».

Ранее сообщалось, что у баскетболиста произошла размолвка с супругой Лалой, которая не планирует покидать Нью-Йорк. В такой ситуации Кармело не готов уезжать далеко от города, чтобы быть поближе к своему единственному сыну Кияну.
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