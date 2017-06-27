Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30203531/
27 июня 2017, 13:04 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Др. Грин и Ст. Карри победили в номинации «Лучшая передача сезона-2016/17»

Форвард Дрэймонд Грин и разыгрывающий Стивен Карри, представляющие «Голден Стэйт Уорриорз», стали победителями в номинации «Лучшая передача сезона-2016/17».

Другими финалистами в этой номинации были центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Крис Пол. Победитель был определён путём голосования болельщиков.

Напомним, что Грин также был признан лучшим игроком оборонительного плана.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО